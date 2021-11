Condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la moglie a Cerignola. Inflitta la pena per il reato di omicidio volontario aggravato da motivi abietti e futili. L’omicidio è accaduto a luglio 2020 in un appartamento a pianterreno di via Fabriano nella periferia di Cerignola.