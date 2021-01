Concorso spazi e balconi fioriti 202 promossa da MeetUp 5 Stelle e Manfredonia Nuova

Scadenza domande di partecipazione: 15 maggio 2021

Le Associazioni Manfredonia Nuova e Meetup Cinque Stelle di Manfredonia, nello spirito del rilancio ambientale, economico e morale della città, che vuole essere protagonista del proprio presente e del futuro, indicono il presente Concorso per sensibilizzare la popolazione alla cura del verde e fare bello il proprio ambiente. Al presente Concorso possono partecipare tutti coloro che, singolarmente o per gruppi, s’impegnano ad abbellire il proprio balcone, terrazzo o spazio pubblico, al fine di contribuire a rendere più piacevole la nostra città, nonché sensibilizzare tutti i cittadini circa l’importanza delle piante e dei fiori, non solo come elementi di decoro urbano ma, soprattutto, come elementi di miglioramento della qualità ambientale e di vita della nostra città.

Regolamento

Il concorso avrà durata dal 15 gennaio 2021 al 15 maggio 2021. Scopo del concorso è rendere l’aspetto della città più elegante e piacevole, sia per i residenti che per i turisti che la visitano, anche all’insegna della virtuosità, della sobrietà e della sostenibilità ambientale. La partecipazione, libera e gratuita, è riservata esclusivamente a tutti gli abitanti del Comune di Manfredonia e sue frazioni, singolarmente o per gruppi condominiali.

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato a mano, entro il 15 maggio 2021 (termine ultimo per l’iscrizione al concorso), alla sede di Manfredonia Nuova Piazza Giovanni XXIII, n. 4; oppure del Meetup Cinque Stelle in via delle Cisterne 14 o, anche, può essere inviato via e-mail: enrica.amodeo@tiscali.it. oppure: ing.fatoneraffaele@gmail.com;

Lo stesso modulo può anche essere richiesto alle sedi qui sopra indicate.

Per quanto riguarda i balconi, gli spazi ed i terrazzi, potranno essere utilizzate tutte le specie di piante annuali e perenni, fiorite e non, coltivate in contenitori consoni al luogo e tali da non arrecare danno alle persone o alle cose circostanti. Non sono ammessi al concorso i siti che nella composizione presentino, anche solo in parte, piante e fiori artificiali. Le decorazioni iscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del concorso e fino alla data di premiazione dei vincitori, pena la squalifica. La Commissione giudicante valuterà, con un punteggio, l’estetica d’insieme, la qualità e l’originalità delle piante scelte, l’efficienza della manutenzione e le decorazioni ed in base ai voti assegnati, redigerà la graduatoria finale.

Per quanto riguarda gli angoli piantumati sarà tenuta in considerazione:

– la cura e pulizia dei medesimi

– gli eventuali sistemi d’irrigazione

– la varietà delle piantumazioni

– l’esposizione verso spazi pubblici a vista.

Tutti i concorrenti s’impegnano a rendersi disponibili per l’eventuale visita di valutazione di un incaricato. Il Comitato Organizzatore nominerà la giuria del concorso, che sarà composta da esperti del settore ed artisti.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni diretti od indiretti a cose e/o a persone che potessero derivare conseguentemente all’allestimento o al mantenimento delle opere in concorso. Fino ad un massimo di 3 foto (del balcone o dell’angolo allestito) in formato digitale dovranno essere inviate all’indirizzo indicato, specificando nell’oggetto la categoria del concorso in cui s’intende partecipare (Balconi/Terrazzi ed Angoli addobbato).







PREMI:

Sono previsti premi in denaro e buoni di acquisto presso vivai ed aziende florovivaistiche. Saranno inoltre consegnate coppe, targhe, medaglie e diplomi di merito.



N. 0884.660681, in orario d’ufficio.

Manfredonia 15 gennaio 2021.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 2020/21

Cognome…………………….. Nome ……………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………………

n ………….. Città ……………………………………………………………

CAP…………. Tel/Cell …………………………………………………..

e-mail ………………………………………………………………………….

Il sottoscritto con la presentazione della presente Scheda aderisce al concorso (barrare la casella che interessa):

BALCONI (FIORITI)

SPAZI (FIORITI)

TERRAZZI (FIORITI)

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto disposto nei vari articoli, di dare consenso alla pubblicazione dei propri dati personali ai sensi di Legge e di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità, dirette od indirette, per danni a cose e persone che potessero derivare dall’allestimento o mantenimento dei siti che partecipano al concorso. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs n 196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali. La comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine della gestione dell’operazione del concorso.

Data …………………

Firma ……………………………………………