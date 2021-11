Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di perito elettrotecnico – Cat. C.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 89 del 9/11/2021 è pubblicato l’avviso per un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale “PERITO ELETTROTECNICO” (Categoria C – Posizione Economica C1).

L’invio delle domande deve essere effettuato entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ossia giovedì 9 dicembre).

Il bando è pubblicato nella sezione “bandi di concorso” della sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale.

Le domande dovranno essere inviate alla pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, dopo la compilazione e sottoscrizione.

Si informa che lo schema allegato è in formato word.

Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Manfredonia al fine di darne la maggiore diffusione possibile.

Manfredonia, 09/11/2021

IL DIRIGENTE

dott.ssa Antonella CAMBIO