Concorso pubblico al Comune di San Giovanni Rotondo

È online sul sito istituzionale del comune di San Giovanni Rotondo l’avviso della convocazione per lo svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per 2 posti da specialista di vigilanza per il giorno 11 marzo 2021.



«Nonostante il Covid e le restrizioni che la situazione pandemica impone, questa amministrazione ha raggiunto un grande risultato: dopo tanti anni, abbiamo indetto un concorso pubblico per 24 risorse di diversi profili professionali che andranno a rafforzare notevolmente l’organico già presente presso l’Ente, da cui sia l’amministrazione che i cittadini potranno trarre reciproco beneficio. L’11 marzo si partirà ufficialmente con la prima prova scritta per gli aspiranti specialisti di vigilanza» ha dichiarato l’Assessore al Personale, Antonella Tenace.

«Saranno rispettate tutte le misure di sicurezza anti-Covid con le quali ormai abbiamo imparato a convivere da un anno e tutto si svolgerà nella massima sicurezza per i partecipanti» ha poi concluso l’Assessore.

Sul sito istituzionale dell’Ente nei prossimi giorni saranno pubblicati i calendari delle prove scritte per gli altri profili oltre che maggiori informazioni circa le modalità di svolgimento delle stesse.