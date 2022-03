Concorso infermieri, gruppo Forza Italia: “stop alle assunzioni? Giunta regionale chiarisca”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena, Paride Mazzotta e Vito De Palma.

“Quello che sta accadendo per il concorso degli infermieri merita un chiarimento preciso e puntuale da parte della Giunta ed è per questo che abbiamo depositato un’interrogazione diretta al presidente Emiliano e all’assessore Palese. Tutto inizia nel 2019, con l’indizione di un bando per 566 infermieri da inserire nel sistema sanitario regionale. Le prove scritte dovevano tenersi a settembre 2020, ma a causa del Covid sono state rinviate a febbraio 2021, sebbene altre Regioni, nello stesso periodo, abbiano completato simili procedure concorsuali nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio. Successivamente, ad ottobre 2021, si sono svolte anche le prove orali e, così, a febbraio scorso, finalmente, è stata pubblicata la graduatoria finale di 4.200 persone: alcune sono in servizio in altre Regioni e vorrebbero tornare in Puglia; altre, invece, sono in servizio a tempo determinato e anelano all’assunzione a tempo indeterminato. Fin qui, nonostante i ritardi, nulla di strano. Ed ecco che, però, ad alcuni dei 566 vincitori iniziano ad arrivare, via PEC, degli inviti a ritirare le dimissioni presentate alle aziende di partenza perché le procedure di assunzione sono temporaneamente sospese, senza fornire alcuna spiegazione o informazione. Si tratta di una vicenda di assoluta rilevanza e nell’interrogazione, perciò, chiediamo lumi alla Giunta e formalizziamo la richiesta di immediato riavvio delle procedure di assunzione dei vincitori”.