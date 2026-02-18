[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il nuovo Concorso Carabinieri per l’ammissione al corso triennale degli allievi marescialli è uno dei bandi più attesi dell’anno. Con 898 posti disponibili, rappresenta una delle occasioni più concrete per chi sogna una carriera stabile nelle forze dell’ordine.

Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro con noi, questo è il momento! Online il bando di concorso per l'ammissione al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli dell'Arma dei #Carabinieri: consultalo e presenta domanda entro il 19 marzo 2026 ➡https://t.co/rk0F7HYoVb pic.twitter.com/JiTq9pmszp — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) February 18, 2026

Il percorso permette di accedere al ruolo ispettori dopo tre anni di formazione e il conseguimento di una laurea. Ma come si partecipa? Quali requisiti servono? E quali prove bisogna superare per entrare nella graduatoria finale? Scopriamolo insieme.

Come funziona il nuovo concorso Carabinieri e chi può partecipare

Il concorso è aperto sia ai civili sia al personale già in servizio nell’Arma. La selezione riguarda l’ammissione al 16° corso triennale e mette a disposizione 898 posti, alcuni dei quali riservati a categorie tutelate, come familiari di personale deceduto in servizio o diplomati delle scuole militari.

Per partecipare è necessario possedere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici e avere una condotta irreprensibile. L’età varia in base alla categoria:

i civili devono avere almeno 17 anni e non superare i 26

per chi ha già svolto servizio militare il limite sale a 28. Il personale interno può partecipare fino ai 30 anni.

Sul fronte dei titoli di studio, è richiesto il diploma di scuola superiore valido per l’iscrizione all’università. Possono presentare domanda anche gli studenti dell’ultimo anno, purché conseguano il diploma entro la fine dell’anno scolastico.

Il bando apre così le porte a un pubblico molto ampio, dai giovani diplomati ai militari che desiderano avanzare di ruolo. Tutti devono però dimostrare idoneità psico‑fisica e attitudinale, verificata nelle fasi successive della selezione.

Le prove del concorso: cosa aspettarsi tra quiz, test fisici e accertamenti

Il Concorso Carabinieri prevede diverse prove, pensate per valutare preparazione culturale, resistenza fisica e capacità attitudinali. La prima fase è solitamente una prova preliminare scritta, composta da quiz di cultura generale, logica, grammatica e conoscenze di base utili per il ruolo.

Superato il primo step, i candidati vengono convocati per le prove di efficienza fisica. Sono test che misurano resistenza, velocità e forza, e che richiedono una preparazione costante. Molti aspiranti marescialli iniziano ad allenarsi mesi prima, perché questa fase rappresenta uno dei principali sbarramenti.

Seguono gli accertamenti sanitari, durante i quali vengono valutate idoneità fisica e condizioni mediche. A questi si aggiungono gli accertamenti attitudinali, che analizzano capacità relazionali, gestione dello stress e attitudine al comando, elementi fondamentali per chi ricoprirà un ruolo di responsabilità.

La selezione prosegue con una prova scritta di italiano e un colloquio orale. La graduatoria finale tiene conto dei punteggi ottenuti e dei titoli posseduti, come eventuali certificazioni o esperienze pregresse.

Chi supera tutte le fasi accede al corso triennale, un percorso che unisce formazione universitaria e addestramento operativo. Durante i tre anni gli allievi studiano diritto, tecniche investigative, criminologia e materie professionali, alternando lezioni teoriche e attività sul campo.

Come fare domanda e scadenza per il concorso Carabinieri e cosa controllare prima dell’invio

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dell’Arma. È necessario accedere con SPID, CIE o CNS e compilare tutti i campi richiesti. Il sistema richiede anche l’upload di eventuali documenti utili alla valutazione dei titoli.

È fondamentale rispettare la scadenza indicata nel bando del 19 marzo 2026, perché le domande inviate oltre il termine non vengono accettate. Prima dell’invio conviene verificare con attenzione ogni dato, controllare i requisiti e assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria.

Il bando rappresenta una reale opportunità per chi desidera entrare nell’Arma con un ruolo di responsabilità, grazie a un percorso formativo completo e a una carriera stabile nel settore della sicurezza pubblica.