Concorsi pubblici per titoli ed esami. Integrazione domanda di partecipazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”

PREMESSO CHE sul sito internet istituzionale del Comune di Manfredonia, sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso“, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi pubblici, con scadenza il 16 agosto, nonché i format per la compilazione delle domande di partecipazione:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore amministrativo (cat. C); concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di perito elettrotecnico – cat. C.; concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di specialista amministrativo/contabile – cat. D; concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore informatico (cat. C); concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 4 posti nel profilo professionale di istruttore contabile (cat. C); concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di operatori di polizia locale – cat. C, con riserva di posti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 del lgs. n. 66/2010,

COMUNICA CHE

con determinazione n. 924 del 13/08/2021 è stato approvato lo schema di domanda integrativo per i suddetti concorsi, in cui i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione entro la scadenza prevista dai bandi, potranno specificare eventuali ulteriori titoli di studio conseguiti, in aggiunta a quelli previsti dai singoli bandi per la partecipazione alla procedura concorsuale (diploma, cat. C o laurea, cat D).

La domanda integrativa dovrà essere compilata ed inviata entro il 31/08/2021, con le medesime modalità di quella già trasmessa, utilizzando pertanto il format pubblicato al seguente indirizzo del sito istituzionale del Comune di Manfredonia:

http://80.19.127.235/hypersicportalmanfredonia/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=PERS&IDNODE=

Manfredonia, 13/08/2021

IL DIRIGENTE

dott.ssa Antonella CAMBIO