Concorsi, Gatta: “Centrosinistra utilizza il lavoro pubblico per campagna elettorale, le agenzie come carrozzoni!”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Ci risiamo: furbescamente, il centrosinistra oggi ha fatto mancare il numero legale in aula per evitare di mettere la faccia sulla bocciatura dell’emendamento che abbiamo presentato per sospendere le assunzioni a mezzo di agenzie interinali negli enti regionali nell’imminenza delle elezioni. Abbiamo proposto il congelamento di tali procedure per tutelare i giovani e meno giovani che ambiscono ad un lavoro, i quali hanno il diritto sacrosanto di mettersi in gioco per le proprie capacità e non per tessera di partito. Ma non solo: era necessario bloccare il colpo alla democrazia inferto da chi, non avendo consenso, cerca puntualmente di ottenerlo con questi mezzucci, adombrando quell’imprescindibile trasparenza nella competizione elettorale. Addirittura, ci sono dirigenti della Sanitaservice Asl Fg che inviano (o fanno inviare) messaggi di incontri elettorali nei comitati che sostengono Emiliano, con l’espediente di spiegare come verrà gestita l’internalizzazione delle postazioni del 118 e quali saranno le modalità di reclutamento. Ebbene, di fronte a tali disdicevoli metodiche, la maggioranza ha preferito abbandonare l’aula e far cadere il numero legale. Non una bella pagina per la democrazia, scritta da chi -il centrosinistra di Emiliano- intende giocare viziando le regole in corsa”. /comunicato