Concorsi al Comune di Manfredonia, Riccardi: “Dilettanti allo sbaraglio, parte ultima”

Disordine ed improvvisazione sono le parole d’ordine nei bandi di concorso del Comune di Manfredonia.

I testi dei bandi sono stati scritti in modo confusionario e generico, tanto da dover cominciare a chiedere integrazioni ai partecipanti quando ancora non erano nemmeno scaduti.

Il bando da specialista-amministrativo contabile cat. D è stato scritto addirittura in alcune parti identico a quello per il profilo contabile cat. C, portando a chiedere già due diverse integrazioni documentali per dichiarare i titoli. Incredibilmente, non è nemmeno prevista la possibilità d’inserire i titoli di servizio maturato per lo stesso profilo richiesto dalla selezione in oggetto. Inoltre, non è chiarito con quali modalità verrà effettuata la prova scritta, lasciando i partecipanti nell’incertezza se si tratterà di redigere un atto amministrativo o rispondere a domande teoriche.

Ciliegina sulla torta, sono state pubblicate le date senza prima aver pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta, caso più unico che raro! E non essendo stati nominati i Commissari d’inglese e di informatica vuol dire che le due materie non saranno oggetto d’idoneità?

Cosa ancora più grave, i Commissari non hanno tenuto minimamente conto della legge regionale n.15 del 20.06.2008 che ha dato vita al regolamentato R.R. n. 20 del 29.09.2009 sulla trasparenza amministrativa della Regione Puglia e degli Enti Locali, consorzi, partecipare, ecc. pugliesi! Con la mia amministrazione si utilizzavano le riprese audio video art. 15 comma 1, adesso che sbandierano la trasparenza in ogni salsa, invece, le hanno eliminate.

Data l’incredibile confusione due potrebbero essere le motivazioni: siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio, oppure si potrebbe insinuare che si è voluto procedere a vestiti cuciti su misura. Dopotutto la commissione non pare avere un buon rapporto con i concorsi, basti pensare che a cavallo tra Natale e Santo Stefano 2020 sono state assunte al Piano Sociale di Zona ben 7 categorie D con un procedimento di stabilizzazione discutibile e con ulteriori cosi sul solo Comune di Manfredonia.

Ovviamente nell’indifferenza di chi era abituato a vedere ogni pagliuzza dell’amministrazione precedente, chiudendo gli occhi dinanzi alle successive travi.

Che dire? L’estate sta finendo e speriamo anche questo maldestro governo commissariale.

Angelo Riccardi su Facebook