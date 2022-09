Concluso il Campionato Mondiale di Motosurf nella Marina di Rodi Garganico

Velocità, concentrazione, divertimento e tanta adrenalina hanno caratterizzato la tre giorni del Motosurf World Championship 2022, l’evento sportivo andato in scena nella Marina di Rodi Garganico dal 9 all’11 settembre.



Tre giorni di gare hanno visto oltre 100 atleti e atlete provenienti da ben 16 paesi di 4 diversi continenti, sfidarsi nelle categorie Men Open, Men Stock, Women, Juniors ed Electric Challenge.

Ad aggiudicarsi l’oro nella categoria Men Open – che vede l’utilizzo di tavole modificate – è stato Záhorský Lukáš (Repubblica Ceca), seguito al secondo posto da Škamla Marek (Slovacchia) e al terzo da Kadlec Dominik (Repubblica Ceca). La classe Men Stock – che prevede l’utilizzo di tavole standard – è stata vinta da Kozoň Jakub (Repubblica Ceca), seguito da Žubor Timotej (Slovacchia), Trávníček Jan (Repubblica Ceca). A guidare la classe dedicata alle donne, come da pronostici, è stata la pluricampionessa Šacherová Aneta dalla Repubblica Ceca, che si è qualificata al primo posto; al secondo e al terzo, rispettivamente, le due connazionali Charousová Eli e Kafková Lucie.



In gara anche i ragazzi dai 14 ai 16 anni nella categoria Juniors maschile e femminile. Per i ragazzi sul podio Navara Oliver (Repubblica Ceca), seguito al secondo posto da Ramadhan Fares (Kuwait) e al terzo da Kostelecký Sebastian (Repubblica Ceca). Per le ragazze al primo posto Navarova Mariana (Repubblica Ceca), al secondo e al terzo le slovacche Kubincová Zara e Strculova Emma.

Per la Stock R, che ha visto competere i ragazzi più veloci in vista di passare nella categoria Stock, al primo posto Lukscheider Alex, al secondo Novotný Matyáš e al terzo Kadlec Damian, tutti della Repubblica Ceca.



Infine al primo posto nella categoria

Electric Challange (con tavole totalmente elettriche e ad impatto zero) Skocek Michal (Repubblica Ceca), seguito da Kožíšek Matěj (Repubblica Ceca) e Raynaud Julien (Francia).

Le classifiche complete del MSWC 2022: https://motosurfworldcup.com/results-2022/.

Ai vincitori e alle vincitrici del MSWC è stato consegnato un Premio d’Autore, la scultura realizzata dall’artista Silvestro Regina con ceppi di legno d’ulivo recuperati sulle spiagge come scarti del mare e pietre di risulta raccolte a “Punta delle Pietre Nere” nel canale artificiale Acquarotta del Lago di Lesina con lastre d’argento 925 incise a mano.

«Le due giornate di gare, quelle del 10 e 11 settembre sono state ricche di emozioni. Abbiamo avuto grandissima affluenza e ottimi risultati. Tutti i piloti – uomini, donne e ragazzi – hanno dato il massimo, regalandoci grandi emozioni», ha dichiarato il presidente dell’associazione sportiva “Surf Boom” Cristian Stefania.

«Da 20 piloti del 2021 al Lago di Varano a oltre 100 quest’anno a Rodi Garganico. È un grande salto che segna la crescita dell’evento. In pochi mesi siamo riusciti a mettere in rete istituzioni e associazioni, a conferma che insieme è possibile raggiungere ottimi risultati», ha sottolineato con soddisfazione Salvatore Di Matteo della One Eventi.

«Abbiamo avuto feedback positivi da tutti gli atleti e le atlete in gara, che hanno apprezzato molto l’ospitalità e la bellezza di Rodi Garganico. Siamo soddisfatti del risultato e saremmo davvero felici di tornare qui il prossimo anno con una tappa del Campionato Mondiale di Motosurf», ha detto il vicepresidente di MSWC Martin Jančálek.



A condurre le tre giornate, raccontando in tempo reale le gare con energia e competenza, è stata la messicana Ale Rivas, ex campionessa del mondo di Motosurf, ora speaker del MSWC.



La manifestazione ha previsto anche momenti di festa, escursioni, show cooking e tour guidati che hanno portato gli oltre 200 partecipanti, tra atleti e accompagnatori, alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del Gargano. «Questo evento rappresenta una meravigliosa opportunità per tutto il Gargano, portandolo alla ribalta mondiale. Destagionalizzare e attrarre nuovi target è uno dei nostri obiettivi, che riteniamo di poter raggiungere con eventi di grande richiamo come il Campionato Mondiale di Motosurf», ha affermato il Sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli.



Di fondamentale importanza per la riuscita e la sicurezza della manifestazione sono state le Forze dell’Ordine e la Guardia Costiera della Marina di Rodi Garganico, con il luogotenente Vito Fanelli.

Il Motosurf World Championship 2022 è stato organizzato dall’ASD Surf Boom in collaborazione con One Eventi, sostenuto dalla Regione Puglia con il bando Grandi Eventi Sportivi 2022, con il patrocinio di FIM Federazione Italiana Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano, comune di Rodi Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi Garganico e Confcommercio.

Il MSWC continua con la 4^ tappa che si terrà in Croazia, a Zara, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.