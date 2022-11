Concluso con successo e partecipazione il primo Ponte di Cultura della stagione autunno inverno della Green Cave, dedicato alla campagna Salvalarte di Legambiente

Spettacoli, cultura e gusto sotto l’egida del progetto Agri.Cultura, nelle suggestive grotte del centro culturale di Legambiente a Monte Sant’Angelo.

Si è concluso ieri, con Racconto Personale di Mamadou Diakité, monologo teatrale prodotto da Teatro Bottega degli Apocrifi, il ponte di cultura di Salvalarte nella Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo. Tanti i protagonisti, partecipe e appassionato il pubblico per eventi che hanno spaziato per quattro giorni dal gusto alla musica, dal teatro alla fotografia. Partecipatissima l’apertura con il 29 ottobre, con una degustazione musicale che ha abbinato la birra artigianale Michaelica, prodotta per Green Cave da Rebeers di Michele Solimando, al pane di Monte Sant’Angelo, presidio Slow Food, presentato da Donato Taronna, presidente associazione panificatori di Monte Sant’Angelo, dal panificatore Giuseppe Ciuffreda e i responsabili di Slow Food Pio Di Giorgio e Domenico Prencipe. Insieme alla birra in degustazione anche le fave di Carpino dell’azienda Cannarozzi, il pecorino di Luigi Giordano e le marmellate di agrumi del Gargano dell’azienda Cherie di Vico del Gargano. Ha lasciato il segno l’incontro musicale con il grande artista siciliano Alfio Antico, con i suoi tamburi e la sua poetica dialettale, performer, autore e interprete di un mix poetico e musicale unico al mondo. Le iniziative sono proseguite il 31 ottobre con un doppio appuntamento. Prima l’inaugurazione di una mostra fotografica di Pasquale d’Apolito, visitabile per tutto il mese di novembre, dedicata al Venerdì Santo a Vico del Gargano, introdotta dal direttore artistico Luciano Castelluccia e con gli interventi dell’autore e di Francesco Pupillo, confratello e storico. A seguire la presentazione del libro “Poeti e testi del tango”, di Nicola Contegreco, che ha fatto conoscere lo spessore letterario e poetico di una musica nota nel mondo soprattutto come musica da ballo e che invece è importante anche per la qualità dei testi, anche con l’esecuzione al pianoforte, accompagnato dalla voce di Alessandro Iacubino, di una serie di brani della tradizione del tango argentino. La chiusura il 1 novembre, come detto, con una toccante opera teatrale autobiografica dell’attore ivoriano Mamadou Diakité, che ha raccontato i primi tre giorni di un’odissea durata sette mesi per raggiungere l’Italia.

La direzione artistica è stata curata da Luciano Castelluccia, la direzione culturale dallo staff della Green Cave.

Il ponte di cultura Salvalarte è il primo appuntamento di una lunga programmazione a tappe tra l’autunno e il Natale, che vedrà la Green Cave animarsi ancora con alimentazione di qualità, musica, teatro e laboratori sia sul ponte dell’Immacolata (dall’8 all’11 dicembre), che tra Natale e Capodanno con il ritorno di FestambienteSud winter dal 28 al 30 dicembre. Il calendario è promosso da Legambiente FestambienteSud e coinvolge l’assessorato regionale all’Agricoltura della Puglia, con un progetto speciale di FestambienteSud denominato Agri.cultura per la promozione dei prodotti di qualità della regione, Slow Food Gargano, il birrificio Rebeers. Numerosi gli artisti che parteciperanno, fino alla fine dell’anno, ai laboratori del gusto dedicati ai prodotti di qualità della Puglia e ai presidi Slow Food del Gargano: Fabio Trimigno (8 dicembre), Vince Abbracciante (9 dicembre), Daniele di Bonaventura (10 dicembre), Antonio Prencipe (28 dicembre), Nabil Bey e Fabrizio Piepoli (29 dicembre) e Shaone (30 dicembre). Il programma si arricchirà inoltre anche con cammini, laboratori artigianali e altre mostre. Quanto prima il programma completo di tutti gli eventi confermati e il partenariato istituzionale per la VII edizione di FestambienteSud winter.

www.greencave.org