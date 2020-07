Concerto all’alba a Pulsano

Send an email

Un weekend di iniziative per Legambiente FestambienteSud con tre eventi tra sabato e domenica. Un reading, un concerto all’alba nell’Abbazia di Pulsano e la presentazione di un libro.

Inizierà sabato 1 agosto alle 20 con il reading “Un ricordo perfetto” con la voce di Matteo Gabriele da un racconto di Pasquale Biscari ambientato negli eremi di Pulsano, sulla via Garibaldi davanti alla Green Cave di FestambienteSud, un weekend di iniziative che rappresentano un’anteprima della XVI edizione di FestambienteSud in programma dal 20 al 23 agosto in edizione ridotta causa Covid. La domenica 2 agosto inizierà nel suggestivo scenario della chiesa dell’Abbazia di Pulsano alle 6 di mattina con “Mystic”, un concerto all’alba con Giovannangelo de Gennaro, Nicola Nesta e Andrea Stuppiello. La sera il terzo evento con la presentazione de “La Fabbrica del Santo“, romanzo di Leonardo Gliatta, con l’intervento della blogger Lisa di Iasio.

Presto sarà pronto anche il programma definitivo di FestambienteSud.

PROGRAMMA

ANTEPRIMA DI FESTAMBIENTESUD: CANTO PER GLI EREMI DI PULSANO

Sabato 1 agosto, ore 20 – Green Cave

UN RICORDO PERFETTO

(GLI EREMI DI PULSANO da “I Mercanti di Gerusalemme” di Pasquale Biscari)

Colloquio con l’autore Pasquale Biscari

reading di Matteo Gabriele

introducono Padre Piero Distante, Andrea Stuppiello, Franco Salcuni.

Domenica 2 agosto, ore 6 – Abbazia di Santa Maria di Pulsano

L’ALBA DEGLI EREMITI

Musiche e canti con

Giovannangelo de Gennaro, canto, viella kaval

Nicola Nesta, oud, saze

Andrea Stuppiello, bendir

Domenica 2 agosto, ore 20 – Green Cave

LA FABBRICA DEL SANTO

Romanzo di Alessandro Gliatta

con Alessandro Gliatta e Lisa di Iasio