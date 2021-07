Con questo caldo ci è venuta voglia di un dessert fresco: cheescake al cucchiaio con confettura di albicocche

Un dolce gustoso, semplice e pronto in pochi minuti. Il sapore tendenzialmente agro e fresco della confettura di albicocche di “Olio e…” che trovate da Bottega Amica e la delicatezza della crema mascarpone creano un contrasto sublime!



INGREDIENTI x 6 PORZIONI:



300g di biscotti digestive

200g di mascarpone

1 uovo

1 cucchiaio di zucchero

6 cucchiai da tavola di confettura di albicocche di Olio e…

30g di burro



PROCEDIMENTO:

Dapprima occupatevi della crema mascarpone (1), poi sbriciolate i biscotti e aggiungevi del burro precedentemente fuso e amalgamate (2). Nei barottolini versate i biscotti frullati, con la sac à poche la vostra crema mascarpone e la confettura di albicocche e poi ancora uno strato di biscotti, uno di crema mascarpone e uno di confettura (3) riponete i vostri barattolini in frigo e servite ben freddi (4)

mettete in frigo un paio di ore e poi servite ben freddo (5).