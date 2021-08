Con Manfredonia: “Torna il Mangiamare”

Torna sabato 21 e domenica 22 agosto a Manfredonia il Mangiamare, un vero e proprio festival del gusto e dei sapori autoctoni che affonda le sue radici lontano nel tempo, quando si presentava come una sagra del pesce locale organizzata dalla comunità dei pescatori sipontini per celebrare l’immensa ricchezza proveniente dal mare.

Nell’edizione 2021 del ‘Mangiamare’ voluta fortemente dal gruppo CON nell’ambito della festa Gente di Mare, l’ottimo pesce fresco del golfo di Manfredonia sarà accompagnato da bruschetta, anguria e dell’ottimo vino.

Il Mangiamare di CON vuole ricreare un clima di socializzazione e di convivialità spontanea riproponendo l’antico rituale sipontino di mettere a tavola la frittura del pescato tipico della nostra costa. Quest’anno per la prima volta regina dell’evento sarà la seppia.

A preparare i piatti, come vuole la tradizione, saranno gli stessi pescatori di Manfredonia, capitanati da Vincenzo Brigida, trasformatisi per l’occasione in attenti e simpatici cuochi per risvegliare i palati con la semplicità e genuinità del pesce di Manfredonia.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19.00 in piazzale Maestri d’Ascia (di fronte l’ex Mercato Ittico). L’ingresso alla festa è libero, il ticket per la consumazione al Mangiamare è di 10 euro.

Ufficio Stampa

CON MANFREDONIA