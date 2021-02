Con Manfredonia: “Inviate due pec di sollecito alla Commissione Straordinaria”

Inviate questa mattina due pec di sollecito ad altrettante questioni alla Commissione Straordinaria.

Una è inerente la possibilità di far slittare in estate o in autunno il Carnevale di Manfredonia, qualora il numero dei contagi lo permettesse (e convocando un tavolo tematico per le valutazioni); la seconda riguarda la questione stabilizzazione di tutti gli LSU, cogliendo l’opportunità offerta dal Ministero fino al 31 marzo 2021.

Seppur temporaneamente a Manfredonia è stata sospesa la politica dalla sede municipale, la democrazia risulta essere ancora in piedi e sarebbe corretto e doveroso da parte della Commissione Straordinaria, i cui membri rappresentano gli interlocutori a cui i cittadini debbono rapportarsi, fornire delle risposte.

Maria Teresa Valente

CON MANFREDONIA