Con Manfredonia attacca Rotice: “Cosa ha fatto per la sua città nei primi 100 giorni di mandato?”

IL SINDACO ROTICE E IL VIZIETTO DI ROVISTARE NEL CASSETTO

Ci risiamo. Dopo aver sventagliato urbi et orbi i finanziamenti all’ex Nautico come una vittoria della propria amministrazione (omettendo di dire che si trattava di un progetto presentato nel 2018); dopo aver parlato del progetto treno tram come se ne fosse l’ideatore; dopo aver annunciato i lavori idrici e fognari alla Riviera Sud come fossero una ‘sua’ soluzione, ora anche il progetto di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo in Via Orto Sdanga angolo Via Pastini diventa un’idea del sindaco Gianni Rotice.

Premesso, caro sindaco, che siamo tutti felici e contenti che il Comune abbia vinto il bando regionale che prevede il finanziamento per la realizzazione di un impianto sportivo all’aperto nel quartiere Scaloria, purtroppo, però, non va affattobene che i progetti di chi l’ha preceduta continuino ad essere ingannevolmente presentati come fossero di questa amministrazione.

Dal momento che nel suo ‘roboante’ comunicato spiega quanto sia ingiusto appuntarsi meriti che non si hanno, allora la invito a dare il buon esempio e a raccontare che il progetto per l’impianto di via Orto Sdanga non è altro che un progetto del 2013 (Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 7/6/2013) tirato fuori dal cassetto nel dicembre 2021, giusto in tempo per la partecipazione al bando regionale.

Se vuole, caro sindaco, posso darle spunti per recuperare dal passato tanti altri progetti, ma per cortesia, abbia premura di citare le fonti.

A proposito, oltre a rovistare nei cassetti, cos’altro ha fatto per la città nei suoi primi 100 giorni di mandato? Attendo in fiduciosa attesa un ‘roboante’ comunicato in tal senso.

La Capogruppo Consiliare CON MANFREDONIA

Maria Teresa Valente