“Con il nostro grazie e con i nostri sogni abbiamo le carte in regola per collaborare a trasfigurare territorio e popolo del nostro amato Gargano”

Il Te Deum, appuntamento di fine

anno, è momento solenne di ringraziamento … ma continua a essere difficile ringraziare in questo 31 dicembre, esattamente come

lo fu un anno fa’! Dopo aver vissuto

il 2020 col dramma improvviso ed

inatteso della pandemia, si pensava

in un 2021 di ripresa, lo si credeva

come portatore di libertà dal Coronavirus: non è stato così; e proprio in

questi giorni di Natale ci ha sorpresi un’ennesima “ondata”! La pandemia non smette di mordere e allunga le sue ombre fosche verso l’anno

che ci attende.

Nonostante tutto è dovere riuscire

a trovare motivi di ringraziamento,

per non perdere quanto l’anno che

si chiude ci ha significato ed insegnato. È proprio dal ringraziamento

che scopriamo “l’eredità” del 2021,

che troviamo semi di bene che diventano germogli di vita e di futuro

per l’anno che sta per aprirsi (2022);



è dal ringraziamento che troviamo

ragioni per il tempo ancora incerto

che ci attende, ma che sappiamo “redento” dalla presenza nel tempo del

Salvatore.

Un anno fa ho affermato che il tempo della pandemia (e quanto resta di

percorso dentro il dramma mondiale della lotta al virus) è un vero spartiacque della storia contemporanea:

lo ribadisco. Il Covid-19 ci ha aperto

gli occhi davanti alle facili e inconsistenti certezze della tanto celebrata

globalizzazione; ci ha fatto sperimentare con drammaticità la debolezza

e carenza delle nostre convinzioni e

sicurezze; ci ha buttato in faccia le

fragilità e instabilità del nostro essere creaturale. Abbiamo capito che la

globalizzazione, più che portare il segno di un modello economico globale

e vincente, più che possedere una capacità assicurativa appoggiata sulle

certezze della scienza e delle forze

messe in campo dalla tecnologia, ci

ha evidenziato l’universale debolezza e la costituzionale fragilità dell’umanità nel suo insieme e dello stesso pianeta come spazio di vita e teatro della storia dell’umanità.

Ci ha fatto capire che siamo fatti tutti robusti e deboli, ricchi e poveri, giovani e anziani, appartenenti al nord

o al sud del mondo, credenti o atei –

siamo fatti tutti della stessa pasta:

siamo fatti di “terra”, e l’humus che

ci accomuna può essere facilmente e

improvvisamente attaccabile e messo a rischio dal più piccolo dei fattori costituenti la storia: un banalissimo virus!

Papa Francesco la sera del 27 marzo

2020, davanti ad una piazza San Pietro deserta e sferzata dal mal tempo, ci aveva ricordato che “siamo

tutti naviganti sulla stessa barca … e

quando la barca è in preda alla tempesta c’è una sola possibilità per salvarsi: coordinarsi e remare tutti nella

stessa direzione”! Il prolungarsi del

tempo pandemico al di là delle attese, e i continui smarrimenti, dopo

momenti di apparente ottimismo, ci

può invitare a modificare ed ampliare la metafora: più che essere tutti

sulla stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta: e dentro a questo dramma immane c’è chi naviga

con barche che si stanno mettendo

in sicurezza ed altri che di barche

non possono disporre e sono preda

di naufragi. La pandemia ha evidenziato che la globalizzazione ha marce diverse e ha diviso più che unito le persone e le culture. Proprio il

perdurare della pandemia ci obbliga

ad abbandonare le divisioni e le paure tra abitanti dello stesso “villaggio

globale”, che ci fanno sentire in concorrenza gli uni con gli altri. La pandemia continua a fare appello al nostro essere dimostrandoci che sia necessario buttare a mare i pesi inutili

di tante false sicurezze e banali comodità, per stringerci nella solidarietà vicendevole: nessuno può essere abbandonato a sé stesso o sentirsi un peso: se impariamo la lezione,

se cogliamo l’appello alla solidarietà universale, allora non ci sarà tempesta che abbia la meglio, la pandemia non potrà essere più forte dell’unità e cederà davanti alla carità. Solo la solidarietà che apre alla carità,

che fa tendere le braccia ed afferrare

le mani per aiutarsi, permette a tutti di raggiungere un approdo sicuro e intraprendere un nuovo percorso verso un futuro pieno di speranza per tutti: la solidarietà insegna a

non scartare nessuno e a riscattarci a vicenda.

E allora ringraziamo per il tempo

che stiamo sperimentando, anche

se drammatico, e portiamolo all’altare per trasformarlo in Eucaristia:

sacramento di grazia di ogni giorno

ed istante di vita e memoriale di testimonianza quotidiana. Sì, possiamo e dobbiamo ringraziare perché,

per noi discepoli di Cristo, ogni anno possiede le caratteristiche della

contemplazione e della celebrazione: stasera affermiamo che queste

caratteristiche le possedeva il 2021

e le possiederà il 2022!



Come ho ricordato il 31 dicembre

2020, anche oggi desidero nuovamente evidenziare tre motivi di grazie, tre insegnamenti, che se assunti

con responsabilità da questa pesante ed universale esperienza, possono diventare seminagione e prospettiva per l’avvenire, per un futuro che

ci auguriamo ricco di grazie, capace

di vincere non solo l’epidemia da Covid-19, ma i tanti virus che infestano la vita sociale dell’umanità e la

sostenibilità del pianeta.

Primo motivo. La pandemia ci ha insegnato che non siamo creatori, ma

creature: è motivo di grazie essere

ritornati a provare nella realtà e nella carne questa verità fondamentale. Eravamo convinti di poter avere

a disposizione risorse infinite e moltiplicabili a dismisura, siamo tornati

a prendere coscienza che siamo dentro ad un equilibrio delicato e limitato: non è possibile – come ci ha ricordato Francesco – vivere da sani in

un mondo che abbiamo fatto ammalare! Torniamo a sentirci creature e impariamo a mettere i nostri occhi in

quelli delle altre creature, ne scopriremo la comune fragilità e dignità, e

troveremo la forza per reagire, combattere e vincere il male insieme.



Secondo motivo. L’invisibile virus ci

ha ridato la certezza che non siamo

individui isolati ed indipendenti,

ma persone in continua relazione,

che interagiscono condizionandosi,

tanto nel bene che nel male. Ci ha fatto prendere coscienza che la malattia non è un fatto privato, ma pubblico: colpisce tutti ed esige la collaborazione di tutti per sconfiggerla. Dire grazie per questo insegnamento

ci permette di affermare che gli ultimi, i poveri, i soli, gli ammalati non

sono problemi, ma risorse per risolvere i problemi, non sono spese, ma

investimenti per il futuro da cittadini di un mondo che contiene ancora le caratteristiche originali di un

“paradiso”.

Terzo motivo. Il Coronavirus ci ha

risvegliato improvvisamente ad

un’ulteriore evidenza che avevamo

dimenticato per orgoglio: abitanti

tutti di un pianeta limitato non

siamo padroni, ma ospiti e custodi. Ringraziamo, perché questa verità, non solo circoscrive la nostra

biosfera ponendo limiti precisi, ma

ci rende coscienti e responsabili della nostra identità limitata. A tutti è

affidato un dovere da rispettare e

compiere, prima che un diritto da

vantare senza limiti di sorta. Ed il

dovere è questo: prenderci cura, custodire e servire, invece di scartare

e sprecare come se le risorse fossero illimitate o rinnovabili all’infinito. La terapia per ogni tipo di malattia parte da un atteggiamento universale che ci fa chinare per prendersi cura

A questi tre motivi, da trasformare in “grazie” e scoperti nel 2020,

il 2021 ne ha aggiunti altri cinque,

meno altisonanti e carichi di umiltà, ma capaci di aprirci alla verità

sul nostro essere Chiesa in cammino in questo cambio di epoca. Provo ad elencarli in forma schematica.

La pandemia, che ha allungato i suoi

tempi oltre le nostre attese (e non

sappiamo fino a quando), ha scrollato e scosso con violenza l’albero antico e maestoso della nostra Chiesa secolare; ha fatto cadere le foglie

che stavano su a mala pena, ha rotto potando via i tanti rami secchi:

ci ha ridimensionato nei numeri

e nell’immagine, ci ha aperto la verità su chi eravamo e resi più veri.

Abbiamo capito che una cosa è essere “praticanti” ed un’altra “credenti”, capaci di rischiare per il Vangelo.

Ci siamo contati e scoperti molti di

meno, e ci sembra di non assistere

più a ritorni di gente ai nostri ambienti di celebrazione e catechesi.

Credevamo di essere una Istituzione

di “massa”, in grado di attrarre grandi numeri, mentre ci scopriamo pochi, minoranza nelle nostre città

e paesi. Scopriamo di essere richiamati alla funzione di lievito nella pasta e sale del territorio. Questo ridimensionamento ci ha portato al nucleo del Vangelo che ci chiede di riconoscerci minoranza, ma minoranza attiva e capace di fermentare popolo ed ambiente in cui siamo posti.

I grandi eventi, che attiravano masse di genti colorandole di rappresentazioni religiose, si sono ridimensionati improvvisamente e molte strutture incominciano a far sentire il peso della loro presenza e sostenibilità

anche economica. Abbiamo aperto

gli occhi su una Chiesa più povera e debole di fronte alla storia ed

ai cambiamenti. Ma è quanto ci ha

detto il Signore mandandoci in mezzo al mondo da poveri e per i poveri:

la forza del Vangelo si dimostra nella debolezza di chi lo annuncia con

fede, speranza e carità!

Già ne eravamo capaci, ma in modo non del tutto cosciente, e ci siamo scoperti che il modo di presentarci non può essere che quello “sinodale”. La via è camminare insieme ed ascoltare il nostro popolo ed

il nostro territorio, senza ritenere

di avere già ricette pronte e soluzioni

per ogni situazione e difficoltà, se intendiamo annunciare il Vangelo nel

nostro amato Gargano.

Osservando ed ascoltandoci abbiamo fatto discernimento su cinque

sfide pastorali come progetto per il

tempo che ci attende:

1) trasmettere la fede nel mondo di

oggi

2) vivere la carità come testimonianza di Chiesa

3) celebrare la speranza e la bellezza

dell’essere Chiesa

4) essere e costruire la comunità credente

5) collaborare per una cittadinanza

responsabile.

Non ci manca né il pensiero, né il

metodo: diamo spazio alla volontà ed

alla fiducia e camminiamo insieme!

Se impariamo a dire grazie per questi otto motivi ed a trasformarli in

vita secondo l’eucaristia, allora daremo carne ai quattro sogni:il sogno sociale: che ci fa lottare

per i diritti partendo dai poveri e

dagli ultimi;

il sogno culturale: che ci permette

di difendere e esaltare la ricchezza culturale presente nella storia

del popolo;

il sogno ecologico: che ci abilita

a custodire gelosamente l’irresistibile bellezza del territorio che

ci accoglie;

il sogno ecclesiale: che rende le nostre comunità cristiane capaci di

impegnarsi e di incarnarsi da discepole missionarie.

Con otto motivi per dir grazie e quattro sogni da interpretare concretamente abbiamo le carte in regola per

collaborare a TRASFIGURARE il territorio e popolo del nostro amato Gargano.

Coraggio, Chiesa di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo, affidati senza timore a Maria, la Teotokos,

e ripeti con Lei “gènoito moi katà to

rema sou!”: “si compia in me – in noi secondo la tua Parola!”

Amen!

Arcivescovo