Con i figli amati

È un’Associazione nata spontaneamente, nel Cimitero di Manfredonia, poco più di vent’anni fa dall’incontro di mamme che avevano perso i loro figli.

Il ritrovarsi unite nel dolore, il bisogno di non sentirsi sole e condividere quell’esperienza, dopo dieci anni ha fatto sì che, l’allora arcivescovo Mons. Michele Castoro istituisse un Associazione dal nome “Figli Amati“.

Amati da Dio…non solo chi volava in cielo, ma anche chi su questa terra continuava e continua a vivere portando addosso una sofferenza indicibile, la morte di un figlio e di un proprio caro. Da allora, in diverse occasioni le mamme, e non solo, si ritrovano per darsi forza nella preghiera, accompagnate dall’assistente spirituale della comunità, per dare un senso alle loro perdite.

La prossima occasione di incontro e di comunione si svolgerà nella Basilica S. Maria di Siponto, giovedì 12 maggio alle ore 17.30 con la recita del Santo Rosario e alle 18.30 con la partecipazione alla Santa Messa, per la VITA e per la PACE!

*Maria Madonna di Siponto,

affidiamo a te la causa della vita e dell’uomo,

da te imploriamo il dono della pace.

Guarda, o Madre,

al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere,

guarda i popoli in guerra,

guarda, con amore materno, i figli Amati e i nostri cari defunti.

Con amore di figli a te ricorriamo,

Amen.