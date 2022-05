“Con i Bambini…La Pace”

L’associazione Pro Loco di Manfredonia organizza un evento sociale Mercoledi 25/05/2022 alle ore 16.30

presso la nuova struttura FRALP in Via Scaloria (nei pressi del Palascaloria), per donare una giornata di sport e gioco ai bambini provenienti dal territorio dell’ Ucraina, martoriato da un’ingiusta guerra.



“Sarà una bellissima giornata di sport e solidarietà, dichiara Francesco Schiavone – Presidente Pro Loco

Manfredonia – durante la quale intendiamo regalare un momento di spensieratezza ai piccoli ospiti ucraini e un momento di riflessione per i bambini della nostra città affinché siano sempre pronti e aperti

all’accoglienza e alla solidarietà”



Nicola Mangano – delegato allo sport della Pro Loco – dichiara: “è doveroso prima di tutto ringraziare la

famiglia Manfredi che ha sostenuto fin da subito questo evento mettendo a disposizione il nuovo centro

sportivo FRALP, che vanta un campo di calcio a 5, uno da Padel e uno da Basket/Pallavolo. Ringrazio anche gli sponsor che hanno contribuito economicamente e le associazioni che parteciperanno all’iniziativa”.



I nostri piccoli atleti saranno impegnati in un torneo quadrangolare di Calcio e un triangolare di Basket,

grazie alla collaborazione delle associazioni sportive sipontine e foggiane.



Al termine della manifestazione, i piccoli atleti consegneranno un omaggio ai coetanei ucraini

accompagnati dalla dott.ssa Noemi Frattarolo.



Ospite dell’evento sara’ Emanuele Cicerelli, calciatore professionista in forza al Frosinone calcio.

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano.”

(ANTOINE DE SAINT-EXUPERY)