Comunicato on. Faro “Seconda stazione ferroviaria di Foggia, importante passo avanti verso il commissariamento dell’opera”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Bilancio della Camera.

“Un ulteriore, prezioso tassello per l’inserimento della stazione ferroviaria per l’Alta Capacità/Velocità di Foggia tra le opere infrastrutturali da commissariare, per velocizzarne l’iter di realizzazione.

Le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti, infatti, hanno dato oggi il via libera al parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio per l’individuazione di nuovi interventi infrastrutturali – da realizzarsi in conformità con quanto disposto dallo ‘Sbloccacantieri’ -; parere firmato dai relatori ma condiviso ovviamente dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità mostrata ancora una volta nei confronti del nostro territorio (la capogruppo in Commissione Trasporti Carmela Crippa, il relatore Emanuele Scagliusi, Diego De Lorenzis e Roberto Traversi).

Le osservazioni che ho fortemente chiesto e che sono state presentate, inerenti appuntola priorità da riservare alla seconda stazione ferroviaria di Foggia, potranno essere considerate e valutate dal Governo nello schema di decreto in dirittura d’arrivo o in un prossimo decreto, sempre relativo a nuove opere da commissariare.

Il progetto prevede che la fermata AV ‘Foggia Cervaro’ sarà ubicata al km 4+000 della linea Foggia-Potenza/Napoli, nell’area sud-orientale della città, e consentirà ai treni AV provenienti dalla Puglia e diretti a Napoli e Roma di servire il capoluogodauno senza effettuare il movimento di regresso obbligatorio nell’attuale stazione ferroviaria di Foggia, con un guadagno nei tempi di percorrenza stimato in 11 minuti, liberando i binari della stazione centrale dal traffico AV. L’audizione svoltasi nella scorsa settimana del commissario straordinario per l’Alta Capacità/Velocità Bari-Napoli, ing. Roberto Pagone, ha fornito ulteriori rassicurazioni sui tempi di conclusione delle altre procedure in esame. Ci sono quindi tutte le premesse per una svolta tanto attesa, che rappresenterebbe una vittoria della nostra comunità, che come Movimento abbiamo l’onore di rappresentare: un compito che ad ogni livello istituzionale e non, dal Parlamento europeo a quello nazionale e agli enti locali, abbiamo assolto, continuiamo e continueremo ad assolvere con il massimo del nostro impegno, fino all’ultimo giorno di mandato”.