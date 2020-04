Comunicato Comune Manfredonia: aumentano i positivi in riva al Golfo

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913

ATTIVITA’ IN ESSERE:

– Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.

– Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa. (In collaborazione con i Servizi Sociali).

– Servizio consegna spesa alimentare e farmaci a domicilio (compresi farmaci salvavita da Farmacia Ospedaliera). Numero dedicato 0884.273921, attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

– Diffusione messaggi informativi alla cittadinanza.

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA:

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 14 Aprile risultano 39 di cui 23 positivi.

SERVIZIO CONSEGNA ALIMENTI E FARMACI:

Famiglie servite in data odierna: 147 (Consegna pacchi Caritas in donazione, con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia).

Famiglie servite a domicilio: 20 a Manfredonia e Litorale Sud (Servizio P.A.S.E.R., C.R.I.) e 6 a Borgo Mezzanone (Servizio Misericordia).

