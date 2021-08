Comune Foggia sciolto per infiltrazioni mafiose, il quinto della provincia in pochi anni

Ci aspettavamo la notizia dello scioglimento del comune di Foggia per infiltrazioni mafiose.



Eppure, leggere nero su bianco l’ufficialità di questo evento ci fa percepire appieno la gravità della

situazione in cui la nostra comunità è precipitata.



Quello di Foggia è il secondo comune capoluogo di provincia sciolto per mafia nella storia della

Repubblica, e il quinto nella provincia di Foggia, nel giro di pochi anni, dopo i Comuni di Monte

Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola.



Consapevoli della drammaticità della notizia, perché segna lo scioglimento del massimo organo di

rappresentanza cittadina a causa delle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso,

crediamo che questo possa e debba essere un punto di svolta per l’intera collettività. Un’opportunità

per fare finalmente chiarezza sulle dinamiche del nostro territorio e per orientare la nostra

riflessione e il nostro agire concreto.



Per una città libera dalla mafia e dai gravi condizionamenti che essa determina e che ne impediscono

uno sviluppo equo e giusto.

Asssociazione Libera