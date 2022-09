Composta di uva, alchechengi e fiori eduli essiccati: la ricetta di Silvia Mellini.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

180 gr di uva bianca

70 gr di uva nera

50 gr di alchechengi

2 gr di fiori eduli essiccati

5 gr di gin

150 gr di zucchero contenente pectina (oppure mezza mela)

PROCEDIMENTO

Frullare gli acini d’uva e gli alchechengi tagliati a metà e inserirli in un pentolino

Nel pentolino aggiungere fiori, zucchero e gin e cuocere il tutto per 30 minuti a fiamma bassa

Ogni tanto controllare la densità

Spegnere il fuoco, invasare e chiudere subito per creare il sottovuoto

