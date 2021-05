“Complimenti Damiano Gelsomino”

“Complimenti ed auguri a Damiano Gelsomino nostro concittadino, collega imprenditore e socio di ‘Manfredonia in Rete’ per l’elezione all’unanimità a nuovo Presidente di UnionCamere Puglia. Un nuovo meritato riconoscimento istituzionale frutto delle sue spiccate capacità manageriali e della particolare attenzione posta per lo sviluppo del territorio che da sempre lo vede impegnato in prima linea. Siamo certi che saprà essere utile e decisivo anche in questo nuovo ruolo a beneficio delle imprese pugliesi. Confidiamo fortemente in lui affinchè riesca a portare le urgenti istanze della nostra categoria, motore dell’economia italiana, nelle sedi più opportune e che esse trovino finalmente soluzione. Abbiamo bisogno di essere ascoltati, di avere voce, di ricevere risposte chiare e veloci per essere messi nelle condizioni di poter tornare alla piena operatività il prima possibile. Usciremo da questa crisi solo se resteremo uniti e determinati. E, avendo come attento interlocutore il Presidente Gelsomino, auspichiamo vivamente di porre le basi per guardare anche oltre e progettare nuove prospettive per le nostre imprese e per il territorio”.

Gli imprenditori ed operatori turistico-commerciali del Contratto di Rete “Manfredonia in Rete”