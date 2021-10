Comparti, interviene la Fresca: “Manfredonia dovrebbe preoccuparsi seriamente al solo pensiero che si possa correre il rischio di affidare a costoro il futuro della città”

Non ho mai riso così tanto in vita mia! Lo giuro!

Tutti questi provetti “indovini”, impegnati nell’immane sforzo di voler pretendere di conoscere la fine di una frase mozzata, impietosamente, dallo scadere del tempo (solo due minuti) nel corso di un confronto tra candidati.

Purtroppo non ho tempo per andare a scovare tutte le corbellerie degli improvvisati pensatori “de’ noantri” (c’è molto di più urgente e produttivo da fare), ma dallo splendido lavoro di aggiornamento del mio staff, ne sto leggendo di tutti i colori.

Posso immaginare questi “novelli” aruspici, indaffarati a consultare le loro sfere di cristallo e “auspici” o sforzandosi di cogliere il labiale della “parola che non c’è”.

Io rido, ma solo in senso metaforico.

Manfredonia dovrebbe preoccuparsi seriamente al solo pensiero che si possa correre il rischio di affidare a costoro il futuro della città.

Ai cittadini che hanno a cuore le sorti di questo territorio martoriato dico: “Volete conoscere la fine della frase? Quella che i cittadini dei comparti hanno già udito in occasione di più incontri in loro presenza? Chiedeteci un confronto! Io sono pronta a sostenerlo”.

Ma già so che non arriverà alcun assenso, perché mentre io e la mia squadra le soluzioni ai problemi le abbiamo, gli “Infangatori” sanno solo rimestare nella melma per distrarre i cittadini dalle loro incapacità… e non posso che avvertirvi del pericolo che NOI TUTTI corriamo!

Giulia Fresca – Candidata sindaco di Manfredonia