Commissione Prefettizia: a Cerignola verso l’addio in aprile, a Manfredonia verso la proroga?

Potrebbe essere al termine l’avventura della Commissione Prefettizia di Cerignola, come anticipato quest’oggi dal quotidiano online MarchioDoc.

Il lavoro della Commissione che si è insediata nella città ofantina nell’ottobre 2019, in seguito allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, prosegue senza intoppi, anche se la parola ultima spetta al Ministero dell’Interno.

A Manfredonia, invece, sono sempre più forti le voci di una richiesta di proroga per ulteriori sei mesi per completare gli obiettivi stilati nella relazione della Prefettura.

Ma nulla, da una parte e dall’altra, è ancora ufficiale ed i tempi, sia per la fine che per la proroga, non sono ancora maturi.