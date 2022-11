Commando assalta portavalori, nella fuga il furgone usato viene incendiato. Succede in Puglia

Un commando ha assaltato e rapinato un portavalori, nella fuga il furgone usato per la rapina è stato incendiato.

Sembrava di vivere un film, invece, era realtà, il commando composto da 4 persone ha agito con rapidità e organizzazione, rubando il bottino che doveva essere scaricato al vicino ufficio postale, poi per coprire la fuga hanno dato fuoco al furgone usato , lasciandolo in mezzo alla carreggiata.

La rapina è avvenuta tra la gente terrorizzata. in ina zona (via Canne) molto frequentata, nei pressi di un mercato rionale. In seguito i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e la zona à tornata in sicurezza-

Insieme ai Carabinieri e la Polizia di Stato sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere alcune persone all’interno dell’ufficio postale che avevano avuto dei malori.

Si ‘presume che la somma rapinata sia di circa centomila euro, visto che il portavalori trasportava le pensioni al vicino ufficio postale