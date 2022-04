“Comitato sanità politico-popolare: sabato 30 tutti in piazza”

Prosegue il percorso del Comitato sanità politico popolare a tutela della salute.



Dopo la fase di raccolta e di analisi dei dati e dopo aver ascoltato professionisti e cittadini

che vivono in prima persona e con particolare attenzione il tema sanità e della tutela della

salute, abbiamo avviato una serie di interlocuzioni istituzionali, iniziando dalla direzione sanitaria cittadina.



Come promesso, abbiamo ora intenzione di proseguire questo percorso invitando a far parte del Comitato la cittadinanza tutta, dagli utenti agli operatori del settore, affinché si possa sostenere congiuntamente e attivamente questa battaglia.



Per questo motivo, sabato 30 aprile, dalle 19:00 alle 21:00, saremo in piazza del Popolo con un banchetto per raccogliere i suggerimenti e le adesioni di tutti coloro che vorranno farne parte o comunque sostenere l’attività del Comitato con l’obiettivo di integrare e migliorare la proposta operativa che stiamo costruendo.



Per continuare tale attività di ascolto e di raccolta dati, a strettissimo giro, il Comitato avrà

una pagina facebook ed instagram alle quali segnalare anche eventuali carenze e disservizi.



L’obiettivo ultimo dovrà essere quello di indurre gli organi decisionali, istituzionali e manageriali della sanità, a livello aziendale e regionale, ad un ragionamento sistemico, che porti ad una maggiore efficienza e ad una più netta caratterizzazione e valorizzazione delle attività e delle strutture sanitarie in modo da renderle più adeguate alle esigenze del nostro territorio.



Quindi, focalizzeremo il nostro impegno non per scongiurare chiusure, sulle quali abbiamo

già avuto ferme rassicurazioni, ma per efficientare ed adeguare l’ospedale e la sanità territoriale, affinché rispondano con la giusta offerta alla domanda sanitaria dei cittadini, piuttosto che diventare contenitori vuoti.



Dunque, vi aspettiamo numerosi, sabato 30 aprile per portare avanti insieme questo impegno per rendere effettivo il diritto alla salute dei cittadini della nostra città.