Come scegliere il miglior modello di tagliaverdure

Oggi, sono moltissimi gli strumenti, elettronici e non, in grado di facilitare le mansioni domestiche al massimo. Andiamo dai più comuni elettrodomestici, presenti praticamente in ogni casa, finendo agli articoli di altissima tecnologia, capaci di pulire e cucinare per noi, limitando all’utente il solo compito di azionarli. Al di là di questo, poi, chi cucina spesso o, comunque, ha bisogno di qualche mano ai fornelli senza rinunciare al piacere di mettere a tavola qualcosa di fatto a mano e in casa può avvalersi di strumenti utilissimi e, attualmente, indispensabili, come il tagliaverdure.

Ce ne sono moltissimi in commercio e, per questo, i meno pratici potrebbero disorientarsi nella scelta. Il tagliaverdure non è altro che un aiuto chef che accorrerà in vostro aiuto per ogni vostra preparazione, andando a tagliare con forme e dimensioni diverse i vegetali di cui avrete bisogno per le vostre pietanze. Come detto, l’attuale mercato è ricco di questi utili accessori da cucina, per questo trovare quello che maggiormente rispecchia le proprie esigenze può risultare, talvolta, tedioso. Questa guida, mira a fornirvi il background utile per immergervi nel mercato di riferimento, alla ricerca dei tagliaverdure migliori.

Differenti tipologie di tagliaverdure

Alla base della nostra digressione volta a scegliere il miglior tagliaverdure per le proprie esigenze, riteniamo opportuno porre la definizione sostanziale delle differenti tipologie di tagliaverdure. Presentiamo, in primo luogo, quello manuale. Quest’apparecchio necessita di un apporto diretto dell’utilizzatore che dovrà porre forza sullo strumento, esercitando pressione. Adoperarlo può risultare, talvolta faticoso, arrecando, tra l’altro, un dispendio di tempo che, chi cucina in maniera intensiva, proprio non può permettersi. Inoltre, l’affetta verdure manuale può non essere in grado di lavorare con le verdure più dure, costringendovi, talvolta, all’utilizzo del coltello, di certo più pericoloso.

Quando si adopera un sistema del genere, poi, bisogna fare molta attenzione a non forzare troppo la mano, rischiando di romperlo. Dall’altro lato della medaglia, invece, troviamo il tagliaverdure elettrico, di gran lunga più veloce, automatico e più performante. Possiamo, sicuramente, affermare che il tagliaverdure elettrico sia l’ultima frontiera di questa tipologia di accessorio da cucina e che, quello manuale, sia consigliato esclusivamente a coloro che ne fanno un uso sporadico, ricevendo aiuto nel taglio di verdure molto morbide. Ovviamente, tra i fattori che influenzano la scelta di un sistema a discapito di un altro c’è il budget che, nel caso dei tagliaverdure manuali, accuserà meno il colpo.

Cosa esaminare quando si acquista un tagliaverdure

Sono diversi i fattori di cui tener conto quando si acquista un tagliaverdure elettrico, avendo appurato che si tratti della soluzione migliore per un utilizzo celere in sicurezza. Alcuni tagliaverdure consentono un’unica tipologia di taglio, quindi la prima cosa da esaminare è proprio il modo o i modi con cui quello che ci interessa andrà ad operare sulle verdure. I modelli base sono adatti a chi non ha molte aspettative, mentre gli amanti dei fornelli dovranno adottare strumenti più versatili.

Altro aspetto da esaminare è il numero di accessori presenti in confezione. Ce ne sono tanti e, ognuno di essi, fornisce un taglio differente come quello a cubetti, ideale per chi cucina le verdure al forno o in padella e per i minestroni, a julienne, per chi ama le insalate, l’accessorio a spaghetti, utile nei primi piatti e nelle ricette creative, quello a spirale, per i più fantasiosi e, infine, l’ondulato per la griglia e quello per il pinzimonio. Occhio ai tagliaverdure regolabili, poiché più indicati e, ovviamente, alle dimensioni dell’apparecchio che, preferibilmente, dovrebbero essere compatte, trattandosi di un elettrodomestico a uso domestico da poggiare su un piano della propria cucina.