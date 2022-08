Come sarà il tempo a Ferragosto?

Nessuna rottura stagionale in vista per il periodo di Ferragosto. Il caldo potrebbe però essere maggiormente sopportabile in Italia, stante lo spostamento dei massimi di pressione verso la Penisola Iberica. Il fresco e la pioggia saranno ancora lontani, al netto dei soliti temporali di stagione che interesseranno le aree montuose.

Lo annuncia stamattina il sito MeteoLive.

In sostanza, la media degli scenari prevede clima caldo, ma sopportabile grazie ad ventilazione dai quadranti settentrionali.