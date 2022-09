Come risparmiare sui liquidi per sigaretta elettronica: il fenomeno dei liquidi fai da te.

Lo svapo è certamente un valido metodo per smettere di fumare ed una delle caratteristiche che ha reso possibile la larga diffusione della sigaretta elettronica è il risparmio che si ottiene rispetto al fumo tradizionale di sigarette a base di tabacco.

Dopo i primi anni dove si trovavano soltanto liquidi pronti, nel mondo della sigaretta elettronica nasce il fenomeno dei liquidi fai da te. In questo caso i liquidi vengono creati direttamente dal consumatore grazie all’utilizzo di basi neutre per sigaretta elettronica che vengono successivamente aromatizzate a piacere. Analizziamo insieme come risparmiare creando liquidi fai da te.



Il liquido base neutra è normalmente composto da glicole propilenico e glicerolo vegetale,due ingredienti molto economici in commercio, mentre acqua e nicotina sono a scelta del singolo utilizzatore. La nicotina viene certamente usata dalla maggioranza degli utilizzatori di sigarette elettroniche ed è sempre fornita in basette da 10 ml. Ed è proprio questo ingrediente, la nicotina, che incide maggiormente sul costo mensile per svapare la sigaretta elettronica.



Le basi con nicotina sono suddivise per gradazione e sono solitamente a nicotina 14 – 18 e 20 mg. Raramente vengono richieste con una gradazione più bassa perché devono esser diluite in flaconi più grandi di liquido base senza nicotina.

Per facilitare il tutto, facciamo qualche esempio. Ammettiamo di voler ottenere 100 ml di liquido base con gradazione di nicotina 6 mg: utilizzeremo 70 ml di base neutra senza nicotina e 30 ml di basette con nicotina 20 (ovvero 3 flaconi da 10 ml). Oppure, se vogliamo ottenere 200 ml di liquido base con gradazione di nicotina 4 mg ci serviranno 160 ml di base senza nicotina e 4 basette con nicotina 20 (ovvero 40 ml con nicotina 20). Per fare con più precisione questi conti è disponibile gratuitamente un calcolatore nicotina su CentroSvapo.it noto negozio dove è possibile trovare basi neutre e liquidi pronti all’uso.



Aromatizzazione: una volta ottenuto il liquido base con gradazione a piacere, possiamo andare al passaggio successivo ovvero la scelta dell’aroma (se vogliamo) per il nostro liquido fai da te. Quanto aroma va messo ogni 100 ml di liquido base? Questa è una delle domande più comuni quando ci si cimenta con i liquidi fai da te nello svapo, di norma è il 10% ovvero 10 ml di aroma concentrato in 100 ml di liquido base. È bene però leggere sempre l’etichetta degli aromi prima dell’uso, alcuni aromi infatti hanno percentuali di aromatizzazione differenti tra loro.



Creare liquidi fai da te non è semplice, bisogna sempre usare guanti protettivi ed esser pratici nella miscelazione di questi ingredienti.



Alcuni consigli pratici per crearsi i liquidi per sigaretta elettronica:

– utilizzare diversi flaconi per la miscelazione, meglio se in boccette graduate

– munirsi di guanti protettivi, il liquido con nicotina non deve mai andare a contatto con la pelle

– usare solo prodotti a norma e certificati, assicurandosi che le basette con nicotina abbiano il famoso sigillo di Stato (se hai dubbi chiedi al negoziante)

– leggi l’etichetta di ogni prodotto prima di utilizzarlo

– una volta effettuata la miscelazione è meglio lasciar riposare il liquido base per almeno 1-2 giorni in luogo fresco e asciutto prima dell’uso, lontano da luce diretta e fonti di calore.

Come hai potuto constatare, risparmiare con i liquidi fai da te non è proprio semplicissimo. La procedura non sempre è adatta a tutti e crearsi da soli i liquidi per sigaretta elettronica a volte può sembrare lungo e complicato. Il consiglio che possiamo darti in questo caso è quello di preferire l’acquisto di liquidi già pronti all’uso, come ad esempio i liquidi VaporArt per sigaretta elettronica : questi liquidi prodotti in Italia da VaporArt sono già comprensivi di tutti gli ingredienti e non hanno bisogno di miscelazione, da qui il nome “liquidi pronti” : saranno di facile ed immediato utilizzo. Basterà aprire il flacone e versare il liquido direttamente nell’atomizzatore della tua ecig, sono infatti liquidi utilizzabili subito ed avranno già la gradazione di nicotina che vorrai. I liquidi pronti Vaporart si trovano in quattro differenti gradazioni di nicotina: 0, 4, 8 e nicotina 14. Semplice no? Ecco perché la maggior parte di chi svapa sceglie i liquidi già pronti! Ora che sai meglio come risparmiare sui liquidi per sigaretta elettronica potrai scegliere se usare basi neutre da aromatizzare e miscelare, oppure liquidi pronti all’uso.