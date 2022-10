Come migliorare il benessere dei dipendenti

“Il valore del Welfare Aziendale per le PMI” è il tema del Convegno chesi terrà a Foggia venerdì 14 ottobre 2022, con inizio alle ore 16:30 presso Corte Corona Ricevimenti (Viale degli Aviatori, km 3,0).

L’iniziativaè organizzata congiuntamente da Impresa Puglia, OmniAssicuraFoggia – Agenzia UnipolSai e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia.

Nel corso dell’incontro, a carattere divulgativo ed informativo, saranno illustrate le innovazioni normative che hanno implementato questo importante strumento di servizi, prestazioni ed erogazioni che le aziende riconoscono ai propri dipendenti per contribuire a migliorare il benessere individuale, le performance lavorative, il senso di appartenenza aziendale.

L’introduzione di un piano di welfare aziendale, inoltre, comporta molteplici benefici anche per l’impresa: dalla riduzione del turnover al contenimento dei costi per la formazione e l’inserimento dei neoassunti; dalla diminuzione dei fenomeni di assenteismo agli effetti fiscali sul bilancio aziendale.

Il programma dell’evento prevede i saluti di apertura di: Michele D’Alba, Presidente Impresa Puglia; Giancarlo Colucci, Agente UnipolSai-Assicurazioni; Massimiliano Fabozzi, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavorodi Foggia.

I lavori, moderati da Giovanni Tamburrano, Coordinatore di Impresa Puglia, proseguiranno con gli interventi programmati a cura di:Pierpaolo Magliocca, Professore Associato di Economiae Gestione delle Imprese dell’Università di Foggia; Rino Cutrone, Consulente Welfare Puglia UnipolSai-Assicurazioni; Ugo Armò Pirrone, Consulente Welfare Distretto Sud UnipolSai-Assicurazioni.

“Con questo convegno” – ha dichiarato Michele D’Alba, Presidente di Impresa Puglia – “la nostra associazione che riunisce aziende, enti e liberi professionisti operanti nei diversi settori, continua le attività di servizio in favore dei propri iscritti e dell’intero sistema delle imprese, interessato da congiunture e difficoltà per taluni aspetti di carattere epocale, il che richiede attenzione ed impegno per cogliere appieno tutte le opportunità offerte dalle diverse normative”.

“La partnership organizzativa con importanti enti pubblici e privati, inoltre, costituisce il nostro modo di aprirci al territorio nelle sue diverse espressioni, nella consapevolezza che le sinergieconsentono di affrontare meglio le sfide della competitività e della sostenibilità”.