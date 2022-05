Come funziona il bonus trasporti da 60 euro

Il bonus per i trasporti pubblici da 60 euro destinato a studenti e lavoratori è una delle misure contenute nel decreto Aiuti, pubblicato martedì in Gazzetta ufficiale.

Come riporta La Repubblica, per finanziarlo è stato istituito un fondo di 79mila euro. Sarà utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti fino al 31 dicembre.

Chi ne può usufruire –Ne possono usufruire le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35 mila euro.