Come far crescere i capelli velocemente?

In alcuni periodi, soprattutto nel momento in cui si è stressati oppure in alcune fasi della propria vita, è normale veder cadere i capelli. I capelli possono diventare fragili, poco corposi, cadere facilmente dopo che si pettinano oppure mentre si lavano.

Ma quando i capelli cadono così copiosamente come è possibile riuscire a risolvere il problema e farli crescere invece che lasciarli diradare? Lo scopriamo insieme con un suggerimento dedicato a come far crescere velocemente i capelli.

Come far crescere i capelli velocemente? La scelta di un buon integratore.

Tra i prodotti che si possono utilizzare per riuscire a migliorare il benessere della propria cute ci sono gli integratori dedicati come ad esempio quello di Cystiphane Biorga per la crescita dei capelli.

Questo integratore permette di andare a sostenere la crescita dei capelli e delle unghie in modo corretto dando loro i giusti elementi nutritivi che sono in grado di supportare il loro benessere nel corso del tempo anche nei momenti più stressanti.

Gli integratori migliori per far crescere i capelli devono contenere al loro interno diversi elementi nutritivi come la L-cistina, lo zinco e la vitamina B6. Tutti questi elementi se assunti per almeno tre mesi sono in grado di rafforzare i capelli.

Ad esempio, con questi integratori è possibile contribuire alla crescita dei capelli e proteggerli dallo stress dell’ossidazione fornendo ai capelli le giuste componenti.

Oltre ai giusti integratori bisogna adottare anche i giusti comportamenti che permettano di agevolare il processo di crescita dei capelli.

Stare lontani dallo stress per migliorare la crescita dei capelli

Per riuscire a far crescere i capelli è necessario allontanarsi il più possibile dallo stress. Lo stress, infatti, è una delle cause principali di una lenta crescita dei capelli e anche della loro caduta.

Quando aumenta il livello di cortisolo questo agisce in modo negativo sui follicoli, ne inibisce l’attività e al contempo rallenta la crescita dei capelli.

Il primo consiglio per far sì che l’integratore funzioni, dunque, è quello di andare ad aumentare il proprio livello di relax combattendo lo stress incessante.

Adotta la giusta alimentazione

Adottare una buona alimentazione è il secondo passo da fare per riuscire ad agevolare la crescita dei capelli. La salute dei capelli viene influenzata anche dal modo come si mangia e dagli alimenti che si assumono durante il corso della settimana.

Questo vale per riuscire ad agevolare la crescita che si intensifica anche con gli integratori oltre che con la scelta dei giusti alimenti amici del proprio corpo.

Gli alimenti migliori per far crescere i capelli sani e forti è sicuramente l’assunzione di uova, cereali e soia tutti contengono molta biotina e sono indicati per il cuoio capelluto.

Inoltre, ti devi alimentare in modo corretto per assumere i giusti micronutrienti e macronutrienti con la giusta dose di verdure, frutta e bilanciando al meglio anche l’assunzione di carne e pesce.

Idratarsi al meglio

Oltre ad alimentarsi in modo corretto bisogna anche bere e idratarsi al meglio. Per idratare il proprio corpo bisogna fare attenzione ad assumere almeno 2 litri di acqua al giorno. Inoltre, bisogna anche aggiungere bevande come tisane e tè che sono in grado di aiutare ad idratare il proprio corpo.

Come far crescere i capelli con metodi naturali

Far crescere i capelli è impegnativo perché bisogna prendersi cura del proprio stato di benessere, dell’idratazione e alimentazione del proprio corpo.

Ma queste non sono gli unici comportamenti da adottare bisogna anche provare anche prodotti naturali per i capelli e il cuoio capelluto come, ad esempio, l’uso topico di tisane al rosmarino oppure dell’arnica.

Infine, anche una maschera al caffè potrebbe aiutare, in quanto la caffeina va a favorire l’ossigenazione e microcircolazione del bulbo.