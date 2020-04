Come eravamo rimasti: Serie A

Classifica

Juventus 63

Lazio 62

Inter 54 una gara in meno

Atalanta 48 una gara in meno

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35 una gara in meno

Parma 35 una gara in meno

Bologna 34

Sassuolo 32 una gara in meno

Cagliari 32 una gara in meno

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 27 una gara in meno

Sampdoria 26 una gara in meno

Genoa 25

Lecce 25

Spal 18

Brescia 16

Gare da recuperare

Inter – Sampdoria

Verona – Cagliari

Atalanta – Sassuolo

Torino – Parma

Giornata 27



Atalanta - Lazio Rin Bologna - Juventus Rin Fiorentina - Brescia Rin Genoa - Parma Rin Hellas Verona - Napoli Rin Inter - Sassuolo Rin Lecce - Milan Rin Roma - Sampdoria Rin Spal - Cagliari Rin Torino - Udinese Rin

Giornata 28



Brescia - Genoa - Cagliari - Torino - Juventus - Lecce - Lazio - Fiorentina - Milan - Roma - Napoli - Spal - Parma - Inter - Sampdoria - Bologna - Sassuolo - Hellas Verona - Udinese - Atalanta -

Giornata 29



Atalanta - Napoli - Bologna - Cagliari - Fiorentina - Sassuolo - Genoa - Juventus - Hellas Verona - Parma - Inter - Brescia - Lecce - Sampdoria - Roma - Udinese - Spal - Milan - Torino - Lazio -

Giornata 30



Brescia - Hellas Verona - Cagliari - Atalanta - Inter - Bologna - Juventus - Torino - Lazio - Milan - Napoli - Roma - Parma - Fiorentina - Sampdoria - Spal - Sassuolo - Lecce - Udinese - Genoa -

Giornata 31



Atalanta - Sampdoria - Bologna - Sassuolo - Fiorentina - Cagliari - Genoa - Napoli - Hellas Verona - Inter - Lecce - Lazio - Milan - Juventus - Roma - Parma - Spal - Udinese - Torino - Brescia -

Giornata 32



Brescia - Roma - Cagliari - Lecce - Fiorentina - Hellas Verona - Genoa - Spal - Inter - Torino - Juventus - Atalanta - Lazio - Sassuolo - Napoli - Milan - Parma - Bologna - Udinese - Sampdoria -

Giornata 33



Atalanta - Brescia - Bologna - Napoli - Lecce - Fiorentina - Milan - Parma - Roma - Hellas Verona - Sampdoria - Cagliari - Sassuolo - Juventus - Spal - Inter - Torino - Genoa - Udinese - Lazio -

Giornata 34



Brescia - Spal - Cagliari - Sassuolo - Fiorentina - Torino - Genoa - Lecce - Hellas Verona - Atalanta - Juventus - Lazio - Milan - Bologna - Napoli - Udinese - Parma - Sampdoria - Roma - Inter -

Giornata 35



Atalanta - Bologna - Inter - Fiorentina - Lazio - Cagliari - Lecce - Brescia - Parma - Napoli - Sampdoria - Genoa - Sassuolo - Milan - Spal - Roma - Torino - Hellas Verona - Udinese - Juventus -

Giornata 36



Bologna - Lecce - Brescia - Parma - Cagliari - Udinese - Genoa - Inter - Hellas Verona - Lazio - Juventus - Sampdoria - Milan - Atalanta - Napoli - Sassuolo - Roma - Fiorentina - Spal - Torino -

Giornata 37



Cagliari - Juventus - Fiorentina - Bologna - Hellas Verona - Spal - Inter - Napoli - Lazio - Brescia - Parma - Atalanta - Sampdoria - Milan - Sassuolo - Genoa - Torino - Roma - Udinese - Lecce -

Giornata 38



Atalanta - Inter - Bologna - Torino - Brescia - Sampdoria - Genoa - Hellas Verona - Juventus - Roma - Lecce - Parma - Milan - Cagliari - Napoli - Lazio - Sassuolo - Udinese - Spal - Fiorentina -