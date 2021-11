Come è stanca la mia città

Come è stanca la città che è spenta la città, di persone che la diffamano, di persone che la negano, che non la sanno nemmeno amare, che la odiano senza pietà, per casi di singole storie. Viva, cara la mia città, nella speranza che produce per il tempo di morire, per il modo di sopravvivere, con il respiro di esistere.



Come è saggia la mia città, io adoro la mia città, anche se la urtano di menzogne ,la disconoscono di cattiveria – senza memoria e di parole.

Di Claudio Castriotta