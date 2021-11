Come conservare verdura ed ortaggi più a lungo in frigo?

Come conservare verdura ed ortaggi più a lungo in frigo?

Sacchetto di plastica ❌

Sacchetto di carta ✅

Tovaglioli di carta ✅✅✅

Per conservare ortaggi e verdura più a lungo in frigo vi basterà avvolgerli in un paio di tovaglioli di carta.

Quanto dureranno?

🥕 carote e sedano un mese

🍆 melanzane e zucchine un paio di settimane

🥗 insalata e radicchio una settimana