Come cambia il calcio con Dazn: abbonamenti da 30-35 euro al mese!

Costerà caro il nuovo calcio agli italiani dopo la vittoria di Dazn per i diritti 2021-2024.

L’abbonamento mensile, secondo quando riferisce la Gazzetta dello Sport, varierà tra i 30 ed i 35 euro al mese. Ma non servirà un decoder.

A differenza di quanto avveniva con Sky, per Dazn basterà scaricare l’APP. Lo streaming sarà così visibile attraverso tv e telefoni (necessariamente smart), computer, tablet e anche consolle di gioco. Basterà per vedere tutte le 10 gare della giornata di Serie A: 7 in esclusiva Dazn e 3 in co-esclusiva.