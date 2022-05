Come bloccare le chiamate dei call center per sempre

Se siete stanchi delle chiamate dei call center è appena entrato in vigore un decreto che permetterà di contrastare una volta per tutte il telemarketing illegale.

Il provvedimento prevede la creazione di un Registro delle opposizioni, all’interno del quale ogni cittadino che lo desideri potrà richiedere di non ricevere più chiamate per scopi commerciali o per ricerche di mercato. Così facendo, le aziende non potranno più usare dati personali e numeri telefonici contro il volere degli interessati.

Infatti, entro il 1 agosto il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà mettere a disposizione della cittadinanza il Registro delle opposizioni, attraverso il quale manifestare la propria volontà di non ricevere chiamate promozionali.

Basterà iscriversi compilando un modulo web presente sul sito del gestore di cui non si vogliono più ricevere telefonate. In alternativa, la procedura potrà essere svolta telefonicamente o tramite e-mail. Naturalmente, il decreto prevede l’attuazione di pesanti sanzioni per tutte le compagnie che non rispetteranno le nuove disposizioni.