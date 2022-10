Come arredare la cucina nel miglior modo: idee e suggerimenti

La cucina è uno degli spazi più importanti della casa, dove i pasti scandiscono il tempo della giornata, i membri della famiglia si incontrano in un’atmosfera conviviale legata al piacere del cibo. Se si è in procinto di costruire o ristrutturare casa, si ha l’occasione per creare la cucina dei sogni, e gli esperti del settore offriranno un aiuto indispensabile.

La qualità dei grandi marchi che producono cucine, come Lube e Stosa, la professionalità di chi progetta e installa, come Masoni Centro Cucine, esistono per soddisfare i desideri del cliente: il segreto per realizzare la cucina dei sogni, in grado di soddisfare tutte le aspettative, sta nella qualità degli elementi d’arredo, in un’attenta pianificazione e in un preventivo realistico.

Il punto di partenza è il gusto personale, e qualche riflessione. Cosa piaceva e cosa non si sopportava della vecchia cucina? Quali sono gli elementi indispensabili nella nuova? Qual è lo spazio a disposizione e quali gli elementi imprescindibili della planimetria (porte, finestre, tubature) Quali elettrodomestici, quanti ripiani e quanti scomparti chiusi debbono entrare a far parte dell’arredamento cucina? Che stile deve avere la cucina dei desideri? Questo è il punto di partenza per permettere a chi collabora nella creazione della cucina perfetta di realizzare un primo progetto, funzionale alle necessità pratiche ed estetiche.

Lasciar volare la fantasia a partire dai primi disegni che verranno proposti, immaginare di muoversi nei realistici rendering tridimensionali, prendersi il proprio tempo ed essere esigenti, sono processi indispensabili: niente fretta, i veri professionisti, come quelli della Masoni Centro Cucine, sapranno rispettare le ponderazioni e le osservazioni del cliente.

Chi progetta cucine, come chi realizza gli elementi di arredo che andranno a comporle, sa bene come la cucina è anche un fatto di moda, di stile, di gusto; e sa conciliare tutto questo con la praticità, grazie all’esperienza nonché alla conoscenza teorica di ergonomia e design, non mancando di far tesoro degli studi del passato.

Oltre allo stile in fatto di materiali e rifiniture, a determinare la struttura della cucina sono stati, nel corso del tempo, criteri legati a standard e necessità architettoniche; nonché al diverso peso che l’ambiente cucina ha avuto ed ha nella società e nelle abitudini quotidiane, dovendo bilanciare tradizioni e mode.

Ci sono degli schemi base che hanno segnato l’evoluzione della cucina attraverso le epoche, soprattutto a partire dagli anni ’20 del XX secolo. È in questo periodo che, a seguito dell’industrializzazione e delle sue molteplici esigenze di “modernità”, nasce l’approccio scientifico alla progettazione degli spazi architettonici e di conseguenza all’ergonomia della cucina. Si codificarono allora standard e misure, un tipo di gestione degli spazi, a cui ancora oggi si fa riferimento.

Rispetto alle necessità dettate dai limiti di spazio, sempre più ridotto con il passare dei decenni, e ai canoni ideali per una cucina funzionale, a tutt’oggi sono osservabili 6 tipologie base di cucine.

L’isola: conviviale, dinamica e moderna



Una scelta progettuale molto in voga negli ultimi anni, in cui gioca un ruolo fondamentale l’illuminazione. Se si dispone di uno spazio sufficientemente ampio, mobili ed elettrodomestici possono essere disposti lungo due, tre, o anche tutte le pareti. La zona centrale è comodissima sia come piano di lavoro che per mangiare o bere un drink interagendo con chi cucina, letteralmente perfetta se dispone anche di un secondo lavandino.

La penisola



Una versione ridotta della cucina ad isola, ma con vantaggi simili. Un buon compromesso se lo spazio non è moltissimo o per la casa di una coppia che consuma pasti veloci. La parte che delimita “a giorno” un lato della cucina può essere sfruttata sia come tavolo che piano di lavoro.

Tre pareti, ad U: applicabile nelle grandi cucine

I mobili e gli elettrodomestici sono disposti su tre pareti adiacenti; dato che si ha molto spazio a disposizione, meglio non abbondare con i pensili e lasciare più spazi liberi, magari inserendovi elementi puramente decorativi. L’area di lavoro permette la condivisione con più persone e anche la creazione di una comoda zona pranzo, senza intralci. Scomparti angolari aiutano ad ottimizzare gli spazi.

La forma ad L: per non sprecare un millimetro

Il “trucco” per ottimizzare lo spazio è nello sfruttare la profondità dell’angolo che si viene a creare tra le due file perpendicolari di pensili e armadi. Si rendono indispensabili gli ingegnosi meccanismi per rendere facile l’apertura e lo stoccaggio di alimenti e pentole negli armadi da cucina angolari.

La cucina a doppia parete: senza sprechi



In questo caso i pensili e i mobili sono posti su due pareti a fronte, con spazio sufficiente per muoversi in modo agevole tra essi. Con questa soluzione si possono eliminare i complicati mobili angolari, ottimizzando gli spazi con una spesa minore.

La parete unica: semplice ed efficiente



Mobili, pensili, elettrodomestici, sono installati lungo una sola parete. Ci possono essere scaffalature e pensili chiusi sia nella parte alta che in basso, il risultato estetico è lineare e pulito.

Al di là dell’utilizzo dello spazio, in tema di stile, la cucina diacronica dei nostri giorni è una cucina che equilibra il classico e il moderno, senza perdere il calore del passato e senza rinunciare alla funzionalità dell’attuale. Sorpassato il rustico del country, il senso di vissuto dello shabby chic, la rigidità delle cucine in muratura, la freddezza del minimal; le cucine contemporanee fondono il meglio degli stili del passato in un’estetica luminosa, ariosa, con la semplicità del moderno e la cura del dettaglio del classico.

Colori neutri, materiali resistenti anche quando si parla dell’intramontabile legno pregiato, finiture curatissime, elettrodomestici hi-tech delle migliori marche integrati nel design dei mobili, per cucine da vivere; ecco le caratteristiche che i progettisti prediligono, ecco il motivo per cui l’azienda Masoni Arredamenti progetta e installa cucine dei marchi Lube e Stosa.

Cucine pensate e progettate appositamente per chi le userà, creazioni su misura che interpretano le necessità pratiche come lo stile di vita del cliente.

Lube e Stosa, due brand d’eccellenza nel mondo dell’arredamento cucine, attenti ad ogni aspetto della produzione, dalla bellezza di ogni singolo oggetto, alla funzionalità, all’ecosostenibilità dei materiali, sono tra i marchi prediletti della Masoni & C. s.r.l.; un connubio perfetto per creare letteralmente la cucina dei sogni.

Arredamenti Masoni è da anni un’azienda leader nel campo della progettazione di spazi-cucine, in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta dei clienti, raggiungendo l’equilibrio ottimale tra gusto e praticità.

Qual è infatti il fattore più importante per garantire una zona cucina bella, funzionale e pratica? No, non si tratta delle dimensioni: sia che i metri quadri per la cucina siano limitati o si abbia invece a disposizione un ampio spazio, è la progettazione che può fare la differenza.

In una cucina non basta posizionare mobili e suppellettili con gusto: l’ergonomia ha un ruolo fondamentale. Calcolare le altezze giuste, garantire spazi adeguati per muoversi in modo confortevole, posizionare gli elettrodomestici in modo da poterli usare facilmente, sono tutti elementi non trascurabili; per rendere la cucina accogliente e fruibile, nonché esteticamente appagante!

L’azienda Arredamenti Masoni & C. s.r.l. offre un team di esperti in grado di progettare utilizzando al meglio la vasta gamma di mobili, elettrodomestici, accessori, elementi di arredo offerta dai grandi marchi produttori di cucine; per creare composizioni totalmente personalizzate, che ottimizzano gli spazi e si adattano a qualsiasi tipo di esigenza.

Marchi affidabili, un team di designer con esperienza in grado di guidarvi nella composizione di un ambiente fruibile ed esteticamente armonioso, mani esperte di tecnici che traducano il progetto in realtà attraverso il montaggio e, naturalmente la vostra fantasia: ecco gli ingredienti per realizzare la cucina dei sogni.