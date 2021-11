Colto e Mangiato, il laboratorio enogastronomico che piace a tutti

Colto e Mangiato è una idea fantasiosa e vincente, un progetto creato dallo chef Massimo Andrea Di Maggio e dal project manager Toni Augello.

Provate a pensare di diventare Chef per una sera, avendo la fortuna di avere accanto un vero Chef pronto ad consigliarvi e suggerirvi i vari passaggi della preparazione di gustosi piatti. Provate a pensare di avere a disposizione ingredienti selezionati, locali e freschi pronti per l’utilizzo. Provate a pensare ad una serata da amici nella quale divertirvi, mangiando.

L’idea è semplice e funziona in questo modo: In primis per prenotare la propria partecipazione basta scrivere sulla pagina Colto e Mangiato vi verranno fornite tutte le istruzioni del caso. Una volta giunti presso Tenuta Chianchito sul territorio di San Giovanni Rotondo (molti ricorderanno la famosissima location de “Le Garden disco” proprio all’esterno di questa bellissima struttura), lo Chef Massimo ed il divertente Toni vi accolgono dandovi cenni sulla serata e assegnandovi lo spazio di lavoro a voi destinato, mostrandovi naturalmente tutti gli utensili a disposizione e spiegandovi il paniere di ingredienti a vostra disposizione per le varie portate, pronti via si parte!

Lo Chef presenta passo per passo la ricetta ed i vari passaggi da eseguire, i passaggi sono molto semplici e numerosi sono i componenti dello staff pronti ad aiutarvi, la preparazione scivola via tra un selfie ed un ottimo prosecco. Una volta terminata la preparazione di tutti i piatti, tutti a tavola a degustare le realizzazioni, con grande stupore scoprire che ciò che si è creato è davvero tanto buono, pasteggiando con vini selezionati di importanti produttori locali.

Davvero un ottimo modo per divertirsi, imparare e conoscere persone nuove provenienti da tutto il Gargano.

Abbiamo avuto la fortuna di partecipare all’ultimo appuntamento e siamo stati colpiti positivamente dall’impeccabile organizzazione e dalla fantasiosa idea.

Toni Augello nel video seguente ci spiega Colto e Mangiato lab: