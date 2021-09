Colpo di scena a Vieste, Nobiletti ha già vinto le elezioni! Gli avversari non riescono a presentare la lista

Ebbene alle 12 di ieri, termine ultimo per presentare le candidature, la lista Vieste Libera con Lorenzo Spina Diana Sindaco non è riuscita a depositare i nomi dei candidati in quanto diversi candidati hanno fatto un passo indietro tra la delusione di chi stava lavorando per contrapporre un forte avversario politico all’attuale sindaco.

Tutto regolare, invece per la lista Vieste Sei Tu del sindaco uscente Giuseppe Nobiletti che avvertendo per tempo le eventuali difficoltà nel comporre la lista da parte di Spina Diana, è riuscito a fare presentare una lista cosiddetta civetta; Civica Vieste con candidato sindaco Gianluca Citoli.

Con almeno due liste a Vieste scongiurato il problema del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni.

In poche parole, Giuseppe Nobiletti ha già vinto con un mese di anticipo le amministrative.