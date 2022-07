Collegamento Manfredonia-Tremiti, le parole di Gatta

“E’ una gratificazione importante, per chi fa politica con passione per la propria terra, sapere di aver dato impulso ad un servizio tanto gradito dai cittadini. Apprendere che ci sia stato il pienone per il collegamento marittimo che collega Manfredonia alle isole Tremiti, inaugurato questa mattina, è per me motivo di grande soddisfazione. Come si ricorderà, in sede di approvazione del bilancio della Regione, ho proposto lo stanziamento di 450 mila euro per consentire di dar vita a questo servizio. Ed ora, dopo mesi di incontri e procedure per l’affidamento della gara, finalmente si è salpati per raggiungere le nostre incantevoli isole. Sapere che in tanti hanno gioiosamente colto questa opportunità è una bella notizia per me che ho immaginato e creduto che il servizio potesse essere accolto con favore dalla mia comunità e dai tanti turisti che da oggi la affolleranno in numero sempre crescente, se continueremo a diversificare l’offerta e a garantire servizi qualificati”

Giandiego Gatta