Collaborazione tecnica tra il Manfredonia Calcio e l’Accademia Manfredonia

Quando si dice l’unione fa la forza ed è così che l’hanno pensata le due società sportive sipontine proiettate alla costruzione di un nuovo e vitale settore giovanile per Manfredonia.

L’ incontro tra i dirigenti delle due società ha sancito la nascita del progetto di valorizzazione del vivaio chiamato “NEXT GENERATION”.

“Con questo accordo si coniugano grandi valori con la tradizione sportiva locale, al servizio di una collettività non più rinchiusa nei recinti del campanilismo calcistico ma proiettata verso una più ampia visione di un territorio omogeneo, una città unita che sconta un deficit strutturale – soprattutto in ambito sportivo – e che investe molti aspetti della vita quotidiana” – il commento di Rotice. “Il nuovo gruppo di giovani sarà ancora più stimolato dalla possibilità di arrivare a giocare in campionati all’altezza delle aspettative” ha commentato il Responsabile del Settore giovanile Manfredonia Calcio – Iraldo Collicelli.

“Il Manfredonia Calcio da sempre ha avuto un occhio di riguardo per i suoi ragazzi curando in modo molto importante il settore giovanile, ritengo questo accordo un’ottima base da cui ripartire per garantire un settore giovanile e una scuola calcio ai livelli che la squadra e la città meritano”.

L’accordo dunque mira a valorizzare i giovani atleti sia per una maggiore visibilità sia in prospettiva di possibile inserimento nella prima squadra del Manfredonia Calcio 1932.

La nuova collaborazione si inserisce nel recente e rinnovato quadro progettuale nel quale rientra un uso più consono e ambizioso dello Stadio Miramare – luogo che – appena terminati i lavori – potrà rappresentare a tutti gli effetti spazio di aggregazione e crescita per i giovani sipontini.