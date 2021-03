Colapesce/Dimartino e Willie Peyote: “Premio consegnato in una busta delle spesa”

“E’ stato brutto non essere stati premiati sul palco dell’Ariston” dicono Colapesce e Dimartino, insoddisfatti per aver ricevuto il premio della critica Lucio Dalla della sala stampa senza essere stati chiamati a salire insieme agli altri vincitori sul palco. A loro si associa anche Willie Peyote, vincitore del premio della critica intitolato a Mia Martini: “E’ stato brutto e triste, non che volessi salire sul palco, ma che ce lo consegnassero in una busta della spesa… non te lo godi proprio per niente”, ha detto il cantante.