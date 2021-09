Coca-Cola UK lancia la linea Signature Mixers, per la miscelazione con i dark spirit come i whisky, i bourbun e i rum scuri

Coca-Cola UK ha lanciato una linea di cole create per la mixology ed in particolare per la miscelazione con i dark spirit come i whisky, i bourbun e i rum scuri.

Per la prima volta in 134 anni, Coca‑Cola ha dato accesso alla sua ricetta segreta, collaborando con alcuni dei migliori bartender del mondo, per creare formule con esperienze esclusive.

Il packaging si ispira alla storica bottiglia di vetro Hutchinson utilizzata per la prima volta da Coca-Cola nel 1894.









I gusti di Coca-Cola Signature Mixers

Coca-Cola Signature Mixers Smoky Notes, di Max Venning: Una miscela intensa ed aromatica con sentori affumicati. Ideale per la miscelazione con rum speziati e whisky audaci di alta qualità. Ylang, semi di ambretta e frutta secca sono bilanciati da un’elegante base di calde spezie brune: Balsamo del Perù e ambra.

Coca-Cola Signature Mixers Spicy Notes, di Adriana Chía e Pippa Guy: Con un caldo sentore iniziale che lascia il posto ad un finale piccante, questo Signature Mixer è una miscela sofisticata e complessa. Agrumi, zenzero, jalapeño piccante, rosmarino fragrante e gelsomino aromatico si combinano per creare un mixer con un ponderato equilibrio di note di terra e di scorza di agrumi che si abbina magnificamente con rum speziati, tequila invecchiate e whisky piccanti o dolci.

Coca-Cola Signature Mixers Mixers Herbal Notes, di Antonio Naranjo: Un mix deliziosamente floreale, fresco e croccante. Questo Signature Mixer è stato sviluppato per offrire note fresche ed erbacee per il palato più esigente. Bilanciando le note rinfrescanti di citronella con i toni terrosi di semi di aneto e tageti, è un invitante mixer con un profilo semplice e rinfrescante che si abbina magnificamente con i whisky ambrati e la maggior parte dei rum.

Coca-Cola Signature Mixers Woody Notes di Alex Lawrence: Ottenuto da una sottile miscela di patchouli terroso, yuzu agrumato e basilico aromatico, questo Mixer Signature ha un profilo aspro, leggero e rinfrescante, con un pizzico di calore. Questi elementi, sapientemente miscelati, si combinano per esaltare elegantemente il legno morbido e i dolci sapori tropicali dei rum dorati e dei whisky affumicati o legnosi.

A inizio 2018 Coca-Cola ha lanciato in Italia Royal Bliss, un’altra gamma di bibite premium mixers che però non comprende cole e quindi senza quel legame con cocktail come il Whisky & Cola e il Cuba Libre che hanno segnato la storia dell’azienda.