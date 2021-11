Coalizione Rotice: “Prencipe affermi, per il bene della comunità, che i buoni principi sono assolutamente privi di valore se non sono messi in pratica”

La mano sinistra non sa cosa fa la … mano sinistra.

Di fronte ad un fatto così grave, quale la pubblicazione di un video diffamatorio, becero, volgare splatter, che offende non solo l’avversario, nella sua sfera personale privata, ma anche strumentalmente persone colpite da un grande dolore, quale la perdita di un loro caro (chiamato per nome nell’ignominioso filmato), la sinistra ed il suo candidato tacciono.

Anche se non ci si aspettava niente di diverso, da una sinistra allo sbando, visti i toni continuamente diffamatori della loro campagna elettorale, fatta di copia ed incolla delle nostre iniziative e delle nostre linee programmatiche, pensavamo che un sussulto di orgoglio li avrebbe portati, almeno in questo caso ad attestare solidarietà all’avversario e chiedere scusa ai diretti interessati offesi.

Invece, tacciono come sepolcri imbiancati, simulacri di perbenismo.A cosa serve, avvocato Prencipe, la sua presa di distanza tramite un semplice post sulla sua pagina di Fb ?

Visto che lo stomachevole video termina con un appello a votarla, perché non si dissocia apertamente, con una nota stampa ufficiale della sua coalizione che ogni giorno si spertica in decine e decine di comunicazioni di ogni genere?

Prenda quel briciolo di coraggio che le rimane, non quello incosciente che ieri l’ha portata ad accettare una candidatura politicamente insensata (se non che fosse l’unica rimasta dopo tutti i dinieghi e le porte chiuse in faccia ai suoi ormai decaduti mandanti) e pubblicamente, davanti tutta Manfredonia, prenda le distanze da quella sporca congrega di comunicatori, produttori ed esecutori di quel materiale insulso, lo faccia e dimostri di non aver timore di scacciare nessuno degli artefici e pericolosamente suoi sostenitori che, se tali sono, non meritano di essere annoverati nelle fila di nessuno schieramento politico.

Affermi, per il bene della comunità, che i buoni principi sono assolutamente privi di valore se non sono messi in pratica.

Coalizione Gianni Rotice sindaco