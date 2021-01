“Co. Co. Project” – A Stornara il primo Coworking dei Cinque Reali Siti

Cooperare, condividere, progettare: queste le parole chiave del nuovo progetto dell’associazione ARCI “Travel” di Stornara per la gestione del Nuovo Centro Polifunzionale.

Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 16:30, l’inaugurazione della struttura situata in via Soldato Francesco Di Corato (adiacente le scuole elementari di Via Campo Sportivo), che diventerà il primo Spazio Coworking dei Cinque Reali Siti e centro polivalente aggregativo.

All’interno del nuovo spazio, riqualificato grazie all’Avviso della Regione Puglia “Luoghi Comuni”, sarà possibile condividere e progettare idee orientate anche alla creazione di nuove figure professionali attraverso la realizzazione di laboratori innovativi, talk e workshop, il tutto in un’ottica di responsabilizzazione e formazione socio-educativa, finalizzata anche a contrastare fenomeni di dispersione scolastica.

Stiamo ancora attraversando un periodo difficile fatto di sacrifici ma allo stesso tempo abbiamo la responsabilità di essere faro di speranza e di orientamento, garantendo la fruibilità di strutture deputate a ciò. Pertanto, l’inaugurazione, in forma ristretta e riservata alle sole istituzioni, vedrà il pieno rispetto di tutte le misure anti Covid. L’organizzazione trasmetterà sui canali social ufficiali (@cocoprojectcoworking – @arcistornara) la diretta con il territorio.

Gli ingressi saranno contingentati e su invito.

Stornara lì 25.01.2021

Il presidente e community manager

dott. Vincenzo Signoriello