Clinica San Michele: nuova terapia per la cura delle patologie osteo-articolari – PRP (PLASMA RICCO DI PIASTRINE)

Una nuova terapia, regolarmente autorizzata, verrà somministrata presso gli ambulatori della Casa di Cura San Michele. Si tratta delle infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine), capaci di rigenerare i tessuti lesionati e di donare sollievo ai fastidiosi dolori legati da queste patologie.

Questa tecnica si avvale, una volta eseguito un piccolo prelievo venoso di 15ml di sangue, della centrifugazione dello stesso, per ottenere un emoderivato composto da plasma , piastrine e cellule staminali, per essere infiltrato nelle zona interessata.

Le piastrine, al loro interno, contengono i fattori di crescita (growth factor) i quali favoriscono la crescita e la riparazione dei tessuti in modo assolutamente naturale e senza l’utilizzo di farmaci.

Un tessuto danneggiato da artrosi , artite , degenerazione osteoporotica , sarà quindi stimolato a rigenerarsi dai fattori di crescita piastrinici e riceverà cellule nuove per potenziare la riparazione .

Per tutti questi motivi, per la rapidità e l’efficacia , per l’impossibilità di reazioni avverse , il PRP è diventato una valida proposta terapeutica non chirurgica , universalmente riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità .

Questa metodica, in associazione con anti-infiammatori, con Ozonoterapia e con l’ acido ialuronico rappresentano il Gold Standard per il trattamento conservativo delle articolazioni e delle loro patologie, tutte eseguibili presso la Casa di Cura San Michele.