Clinica San Michele a Manfredonia: prenota visite specialistiche ed esami senza liste d’attesa e risultati entro 24 ore

L’attenzione al paziente e strumentazioni all’avanguardia sono le peculiarità della Clinica San Michele, Potrai prenotare le visite specialistiche ed esami senza liste d’attesa e con risultati entro 24 ore

Cardiologia

La cardiologia si occupa del funzionamento e delle malattie del cuore e della circolazione del sangue.

Pneumologia

La pneumologia studia le malattie dell’apparato respiratorio (polmoni e vie aeree).

Endoscopia

Tecnica diagnostica e terapeutica che permette di esplorare visivamente l’interno di alcuni organi e cavità del corpo umano e di praticare piccoli interventi chirurgici.

Gastroenterologia

La Gastroenterologia studia le malattie specifiche del tratto gastrointestinale anche grazie all’utilizzo delle metodiche dell’endoscopia digestiva, che permette, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, lo studio dell’apparato digerente nel suo tratto superiore o inferiore.

Medicina di laboratorio

La medicina di laboratorio indaga sulle condizioni cliniche del paziente attraverso lo studio di materiale biologico, attraverso l’utilizzo di strumentazioni e ambienti di laboratorio.

Diagnostica per immagini(RX ed ecografie)

La diagnostica per immagini permette di indagare sulle condizioni cliniche del paziente attraverso la produzione di immagini radiologiche e la successiva interpretazione di esse a fini diagnostici e terapeutici.

Ricovero in Geriatria

Il ricovero presso il reparto di Geriatria è indicato per le persone che hanno almeno 65 anni di età , fragili, e che presentano patologie acute di tipo internistico che li mettono a rischio di esiti sfavorevoli. La gestione del paziente è orientata a problemi tipici del paziente anziano, come la presenza di alterazioni a carico di più organi e il rischio di perdita di autonomia funzionale.

Garanzie di qualità

La Casa di Cura San Michele è autorizzata all’esercizio ed accreditata dalla Regione Puglia, e ciò significa che il paziente non deve pagare nulla per il ricovero; la Casa di Cura può erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale perché rispetta i criteri previsti da leggi e regolamenti come un ospedale pubblico.

Il rispetto della normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione dei rischi ambientali, il controllo igienico degli alimenti e la particolare cura del rapporto umano nei riguardi degli ospiti e dei loro familiari hanno permesso di raggiungere elevati standard di qualità in tutte le attività della Casa di Cura.